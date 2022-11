Borgå energi föreslås betala 2,4 miljoner i vinst till staden – att slopa vinstutdelningen skulle inte påverka kunderna nämnvärt, anser vd:n

Borgå energi ser ut att betala över två miljoner euro i vinst till Borgå stad, precis som budgeterat. Några förändringar i stadens krav på vinst blir det trots allt.

Just nu håller politikerna i Borgå på och behandlar ärendet om hur mycket vinst Borgå energi ska betala till staden i år – året då energimarknaden satts i gungning och priserna stigit rakt uppåt.

Något slopat krav på vinst blir det inte, men förslaget till stadsfullmäktige är att utdelningen inte binds till omsättningen i år.

I stället är målsättningen att det kommunala elbolaget ska betala en fast summa på 2,4 miljoner i avkastning till staden.

Summan som föreslås är samma summa som Borgå energi enligt budgeten skulle ha betalat, om året blivit som man trodde på förhand.

Den första november trädde nya, högre pris i kraft för elbolagets kunder med tillsvidareavtal. Vd:n kan inte lova att det inte blir fler höjningar, läget på energimarknaden är för osäkert.

Att ha en fast summa i stället för att som tidigare år betala fyra procent avkastning på omsättningen underlättar för bolaget, säger vd:n för Borgå energi.

– Nu när vi har väldigt höga priser på energimarknaden så växer vår omsättning kraftigt utan att vi ser en motsvarande ökning av resultatet, förklarar vd:n Måns Holmberg.

”Ett normalt aktiebolag ska kunna betala avkastning”

Stadens krav på vinst från elbolaget har under hösten väckt diskussion bland Borgåbor på sociala medier.

Ett förslag som kastats fram handlar om att Borgå energi som kommunalt bolag inte alls skulle sikta på vinst i dessa tider, då många kämpar med sina elräkningar.

Måns Holmberg ser på saken ur ett, vad han kallar, mera långsiktigt helhetsperspektiv. Han anser att Borgå energi som ett normalt aktiebolag ska kunna betala en avkastning till ägaren.

Säg att man skulle betala en miljon euro mindre i utdelning och dela det på 37 000 kunder så blir det inte mycket för kunderna ― Måns Holmberg, vd för Borgå energi

Elbolaget ska också kunna vara konkurrenskraftigt och kunna investera i bolaget och hålla det i gott skick, säger han.

Han lyfter fram att Borgå energi har lyckats erbjuda elpriser som ligger rejält under vad många konkurrenter erbjuder och vad marknadspriset på el är och ser ut att vara i vinter.

Att slopa eller minska rejält på vinstkravet skulle inte synas i elräkningarna hos kunderna, menar han.

– Säg att man skulle betala en miljon euro mindre i utdelning och dela det på 37 000 kunder så blir det inte mycket för kunderna, konstaterar Måns Holmberg.

Under det senaste halvåret har Borgå energi fått flera nya kunder, både i Borgåtrakten och på annat håll. Just nu binder sig få till ett eller två års avtal, säger vd Måns Holmberg.

Just nu ser prognoserna för elpriset i vinter lite bättre ut än i slutet av augusti, då priserna var som högst.

Men det finns fortsättningsvis en stor osäkerhet gällande hur vintern kommer se ut. Faktorer som kommer att påverka elpriserna i Finland är om kärnkraftverket Olkiluoto 3 kan köras i gång i slutet av december.

Hur mycket det blåser påverkar också marknaden i år, eftersom vindkraften är en viktig del.

Den första november trädde nya, högre pris i kraft för Borgå energis kunder som har tillsvidareavtal. Holmberg kan inte lova att det inte blir flera höjningar under vintern.

– Det är omöjligt att säga vad priserna är om en månad eller två. Vi hoppas att läget inte är sådant att vi tvingas höja priserna, säger han.

Så här går det till om det blir elbrist

Borgå energi håller som bäst på med att förbereda sig på vintern. Bolaget ser bland annat till att det har bränsle för värmeproduktion, så att Borgå hålls varmt i vinter.

Det gäller att säkerställa tillgång på flis, men också reservbränslen som gas och olja.

Dessutom ser elbolaget till att det har pengar tillgängligt att betala sina fakturor med.

Elbolaget ser också över systemet som finns ifall det blir elbrist.

Måns Holmberg ser personligen det som osannolikt att bolaget i något skede skulle vara tvunget att kapa elöverföringen till vissa kundgrupper. Men planer på hur man skulle göra finns och ska nu uppdateras.

Målet är att kunna informera kunder i förväg om elstopp, så att kunderna hinner förbereda sig på det.

Holmberg berättar att det är det statliga stamnätsbolaget Fingrid som bestämmer om kapaciteten behöver minskas för att garantera att det finska elnätet hålls i balans.

Enligt planerna kapas inte elen samtidigt överallt, utan det handlar om stopp på en till två timmar per område. Det är antagligen fråga om stopp under de värsta konsumtionstopparna av el, det vill säga under morgonen, eftermiddagen och kvällen.

I mån av möjlighet ska kunderna få veta om elstoppet i förväg, så att de kan förbereda sig.

– På den tiden borde inga rör frysa och frysen borde inte hinna smälta. Även om det är stor olägenhet för kunderna så är det en hanterbar fråga, säger Måns Holmberg.

Han påpekar att det i Finland varje år finns stormar som kapar elen för vissa hushåll betydligt längre än ett par timmar.