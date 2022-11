Jimmy Wargh lämnar Jaro och blir ny assisterande tränare i IFK Mariehamn: ”Känns inspirerande”

IFK Mariehamn och Jimmy Wargh har kommit överens om ett tvåårskontrakt med vilket Wargh blir Grönvitts nya assisterande tränare under de två följande fotbollsligasäsongerna.

Jimmy Wargh har under de senaste två åren arbetat som huvudtränare i FF Jaro i Ettan. Under sin spelarkarriär blev det bland annat över 200 matcher för Jaro. Som fotbollsspelare var Wargh en energisk och pådrivande ledare på planen som bar kaptensbindeln för Jaro, som då spelade i ligan, under 8 säsonger.

Efter fotbollskarriären fortsatte han sedan jobba inom föreningen med marknadsföring och försäljning samtidigt som han utbildade sig till tränare. Senare tog han steget över från kontorsarbete till tränaryrket och har varit A-lagets tränare i Jaro de senaste två säsongerna.

”FF Jaro vill tacka Jimmy för de 30 år som han arbetat för Jaro som spelare, tränare, försäljare, talangtränare och i många andra uppgifter och FF Jaro och Liga Jaro AB önskar Jimmy lycka till i hans nya uppgifter”, skriver Jaro på sin webbplats.

Nu kommer Wargh alltså att flytta till Åland.

– Jag är väldigt glad och nöjd över att denna chans dök upp och ser fram emot att få jobba inom IFK Mariehamn. Allting kändes väldigt bra under mina möten med IFK och det känns inspirerande att få börja arbeta med ”Ahna” och de andra i ledarstaben, kommenterar Wargh i IFK Mariehamns pressmeddelande.

– Jag har tidigare haft en liknande roll i FF Jaro, där jag fungerade som en länk mellan representationslaget och de äldre juniorerna. Jag kommer även att hjälpa till med den delen här i IFK, säger Wargh.

Jari Pyykölä lämnar IFK Mariehamn

Nyheten med Jimmy Wargh som ny assisterande tränare innebär att Jari Pyykölä, som under senaste säsong hade delat huvudtränarskap med Daniel Norrmén, lämnar Grönvitt inför nästa år.

– Vi vill tacka Jari för ett bra samarbete och vi är mycket tacksamma för hans insatser. Nu kommer vi gå in för en lösning där Daniel Norrmén är huvudtränare och Jimmy Wargh ansluter främst som assisterande tränare, kommenterar klubbdirektör Peter Mattsson.

– Vi tror att vi med detta får en mycket bra tränarstab också under kommande ligasäsonger. Att vi valt en tränare med Warghs profil hänger också samman med att vi vill ha in ytterligare en resurs i laget som kan verka för att vi får se fler unga och lovande egna produkter spela i ligan, fortsätter Mattsson.

Källa: IFK Mariehamns pressmeddelande