“Du får skratta högt och nästa sekund gråter du” – Här är Märta Westerlunds och Malena Holmströms favoriter på Arenan

Visst blir du också intresserad när någon bra typ tipsar om en serie eller film? “Det känns! På så många sätt!” Klimaxduon är näst i tur om att tipsa om sina favoritinnehåll på Arenan.

Förra veckan berättade Ted Forsström och Kaj Korkea-aho vilka serier och poddar de rekommenderar och idag är det dags att höra Klimaxredaktörernas favoriter.

Märta Westerlund och Malena Holmström åkte i våras ut på sin uppmärksammade Klimaxturné i skolorna och just nu jobbar de med en videoserie med samma namn. I serien ger de sig ut på stan för att få svar på vad unga tänker kring sex och sexualitet. Serien är planerad att publiceras i mitten av februari.

Medan du väntar på Klimax ska du kolla in vad Märta och Malena själva kollar på Yle Arenan.

Arenan är själva guldgruvan vad gäller serier och dokumentärer! Och så är det gratis! Det är bara att börja gräva! ― Märta Westerlund och Malena Holmström

Vi börjar med de program som Märta tycker du borde se:

Line fixar kroppen

– Det här är en ärlig och modig dokumentärserie där man får följa Line som funderar på både bra och dåliga sidor av kroppen. Det är inte ett lätt uppdrag att snacka kropp och knopp idag men jag tycker att Line gör det på ett varmt, ärligt och uppmuntrande sätt. Jag tipsar om den här för alla, oberoende kön eller ålder.

Den norska serien består av sex avsnitt och du hittar serien här.

Bildtext Line Elvsåshagen sätter ord på det många av oss går och tänker på. Bild: NRK Line Elvsåshagen

Tunna blå linjen

– Tunna blå linjen är en dramaserie som enligt mig har allt. Du kommer antagligen att sträckkolla hela serien eftersom man fastnar i såväl brottsutredningarna som att följa med karaktärernas utveckling. Stundvis får du skratta högt och nästa sekund gråter du.

Två hela säsonger av serien hittar du här. Den första säsongen ska du skynda att se eftersom den finns kvar på Arenan till slutet av november. Observera också att det nu finns en dokumentär som tar dig bakom kulisserna på serien. Bakom Tunna blå linjen-dokumentären hittar du här.

Bildtext Poliserna Osmond, Leah och Fanny sitter på morgonmöte. Bild: SVT Tunna blå linjen,Yle Arenan

TV-nytt

– Jag vet att det här kanske anses som ett pensionärstips men hör här! Jag orkar inte alltid läsa långa nyheter på egen hand och försöka förstå vad som händer i världen. Istället ser jag på TV-nytt på Arenan då det passar mig. Där får jag hela paketet, levererat av någon annan. TV-nytt har hjälpt mig lära mig mer om samhället, politik och vad som händer i världen. Teamet som jobbar med TV-nytt är otroligt proffsigt på att förklara svåra situationer på ett lätt sätt.

Bli lika insatt i världsläget som Märta och se på TV-nytt här.

Bildtext Åsa Thodén är en av nyhetsuppläsarna. Bild: Tiina Jutila / Yle TV-nytt,Yle Arenan,nyheter,TV-studio

Så är det Malenas tur att berätta vad hon rekommenderar:

Allt som blir kvar

– Först sträckkollade jag serien själv. En vecka senare såg jag den en gång till tillsammans med min partner. Sen pratade jag oavbrutet om serien med kompisar, kollegor och på sociala medier, oberoende av om folk ville höra eller inte.

Allt som blir kvar fångade mig redan i första scenen tack vare sitt bildspråk och sin otroligt välgjorda ljuddesign. Vi får lära känna huvudkaraktären Matilda, som just blivit dumpad. Serien handlar enligt mig om att vara i någon sorts brytningsskede, utan att själv ha valt det. Hur man i ett sårbart läge mest glider med, oförmögen att kontrollera sin egen situation.

Trots att jag inte känner igen mig i Matildas sätt att hantera känslor genom alkohol och festdroger, känner jag starkt igen mig i det mentala tillståndet av kaos. Det känns! På många sätt! Dessutom erbjuder serien underlag för reflektion kring människoförhållanden: hur ser vi på sociala normer som gäller för olika slags förhållanden? Hur mycket tål en vänskap? Och var går gränsen mellan vänskap och andra romantiska eller sexuella förhållanden.

Gör som Malena, sträckkolla Allt som blir kvar här.

Bildtext Serien baserar sig på Sandra Beijers bok med samma namn. Huvudrollerna spelas av Oscar Zia, Madeleine Ferraud och Erik Enge. Bild: Photo by Ulrika Malm Yle Arenan,ungdomsserier,tv-serier,dramaserier

Engångsföreteelser (Yksittäistapaus)

– Engångsföreteelser är en helhet av elva inhemska kortfilmer. Kortfilmerna i handlar om kvinnor som offer av maktutövning. Alla som identifierar sig som kvinna eller ett annat kön än man, kan säkert känna igen sig i de situationer och känslor karaktärerna känner. En av kortfilmerna, Buduar, hör till dem man inte glömmer i första taget. Kortfilmen behandlar temat samtycke och ställer frågan: är ett nej verkligen ett nej? Med tanke på lagförändringen gällande sexualbrott som träder i kraft 2023 är kortfilmen både aktuell och tankeväckande.

Kortfilmerna går också att se som en ihopklippt helhet, i långfilmen Vanesak (Tottumiskysymys). Både kortfilmerna och långfilmen finns att se på Arenan.

Bildtext Tjejfest (Tyttöbileet) är en av kortfilmerna och handlar om en fest som får publik. Bild: Johanna Onnismaa / Tutti Films Oy Yksittäistapaus,Tyttöbileet,yle draama

Fucking with nobody

– Filmen Fucking with nobody handlar om Hanna som mister sitt jobb och efter det bygger upp ett påhittat romantiskt förhållande tillsammans med en kompis genom sociala medier. Filmen beskrivs som en anarkistisk komedi, fast för mig känns det svårt att sätta in filmen under en speciell genre. Det här eftersom den inte liknar något vi dramaturgiskt sett är vara att se. Det är just det här som gör Fucking with nobody så speciell: som tittare känns det både skönt och spännande att inte veta vart den är påväg.

– Filmen är definitivt en diskussionsöppnare, så se den tillsammans med någon! Långt efteråt kommer ni att ställa varandra flummiga frågor om lösryckta scener, som ni plötsligt dyker upp i minnet.

När det är dags för filmkväll så hittar du Fucking with nobody här.

Bildtext Hanna (Hannaleena Hauru) och Eku (Samuel Kujala) lägger upp en parodiromans på Instagram. Bild: Lasse Poser / Elokuvayhtiö Oy Aamu Ab Fucking with Nobody,Yle Arenan

Nästa vecka får du fler Arenan-tips av fler bra typer.