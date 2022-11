Joel Blomqvist gjorde comeback efter hjärnskakningen – trots målvaktens många räddningar förlorade Kärpät mot TPS

TPS tog full pott i hemmamatchen mot Kärpät. Avgörandet föll i slutminuterna då Pavol Skalicky styrde in 3–2 bakom Kärpäts målvakt Joel Blomqvist.

Joel Blomqvist har inte spelat i FM-ligan sedan i början av oktober. I en match mot Helsingfors IFK drabbades han av hjärnskakning och var borta i flera veckor.

I kväll var han ändå tillbaka och ställde sig mellan stolparna då laget mötte TPS på bortaplan.

Det blev ingen mjukstart för målvakten. Han tvingades till 25 räddningar men trots lovande tag av Blomqvist blev det inga poäng för Kärpät då TPS vann med 3–2.

– Vi är nöjda över att vi lyckades göra tre mål. Blomqvist gjorde en väldigt bra match, säger TPS-tränaren Jussi Ahokas på presskonferensen efter matchen.

TPS fick en strålande start då Juhani Jasu tryckte in 1–0 redan i den sjätte minuten. Laget tappade ändå ledningen i andra perioden. Först nätade Ville Leskinen in pucken efter en kontring och några minuter senare sköt han in 2–1 via en hemmaspelare.

Segermålet i powerplay

Jasu lyckades dock styra in en andra puck bakom Blomqvist strax före den andra pausvila och därmed var allt vidöppet inför den sista akten. 2–2 stod sig också till slutminuterna då Pavol Skalicky styrde in 3–2 i powerplay och säkrade segern för Åbolaget.

– Vi har mycket att jobba med på det mentala planet, vi förlorar alla närkamper och gör det svårt för oss själva. Det är också ett tufft beslut av linjedomarna att ta en utvisning med för många spelare på isen i slutet. Vi ska inte vara så dåliga som vi är i tredje perioden, säger Kärpäts tränare Lauri Marjamäki.

Åbolagets seger gör att man klättrar upp på tredje plats i tabellen och ligger en poäng före fyran Kärpät.

– Jag gillar hur vi spelade i den här matchen. Vi hade bra anfall och jag är nöjd med alla våra mål. Det var också fint att lyckas med målskyttet i powerplay, säger Ahokas.

Formstarka tabelltvåan Pelicans tog sin sjunde seger på de åtta senaste matcherna då laget slog KalPa på bortaplan med 3–2 Aleks Haatanen blev segerskytt med sitt mål i mitten av sista perioden.