Gaming, ayahuasca, ätstörning och droger – här är sex dokumentärer du ska se på Arenan i höst

I höst kan du en titt under ytan, bakom fasaden, i det mörka hörnet dit strålkastarna inte når. I dokumentärform kan du lära känna en verklighet som inte är din egen och se världen ur nya synvinklar.

Trots tunga teman är mod en sammankopplande länk mellan dessa filmer.

Skulle du våga åka till Ruanda för att rädda farmors hotell, gå igenom den kamp det innebär att bli frisk från en ätstörning, eller satsa allt du har på att bli bäst på e-sport?

Hotell Kash King - En annorlunda realityserie

I den här norska realityserien bestämmer sig Kash och hans flickvän Anoushka för att flytta till Ruanda och rädda Kashs farmors hotell.

Det blir mindre hotellräddning och mer att stifta bekantskap med en ny kultur. Resan går så nära inpå sina huvudpersoner att du som tittare får känslan av att du följt med i bagaget.

En berättelse om kärlek och mod.

Hotell Kash King är en annorlunda realityserie.

Charli XCX: Alone Together - Under huden på en artist

En dokumentär som går under huden. Bakom glittrande ögonskuggor, dit strålkastarna inte lyser. Popstjärnan bestämde sig för att spela in ett album i sin hemstudio under coronaåret. Inte helt olikt Bo Burnhams coronasuccé Inside, som också talar starkt till millennialer.

Ibland är det som att tjuvläsa en intim dagbok. En kärlekshistoria mellan artisten och hennes fans.

Charli XCX har intensiv kontakt med sina fans över nätet.

Ätstört - Berättelser om sjukdom och tillfrisknande

Den svenska tredelade serien handlar om när träning, nyttig mat och drömmen om den (enligt den insjuknade) fulländade kroppen blir din fiende. Dokumentären följer med fem personers resa från sjukdom till tillfriskning.

Varför drabbas en del av ätstörningar, vad beror det på och hur kan man bli frisk?

Ätstört bjuder på historier om ätstörning, och det mod det kräver att bli frisk.

Enter E-sport - Att satsa allt man har på gaming

Hur är det att satsa allt på gaming? Elektronisk sport utvecklas med gigantiska kliv - här kan du följa med på nära håll. Dokumentärserien Enter E-sport följer med ett gäng som startar en e-sportklubb med sikte på att bli störst.

Det är en djupdykning i spelbranschen i allmänhet, och i en gren som växer explosionsartat i synnerhet.

Enter E-sport är en betraktelse av att satsa allt på gaming.

Ut i det okända - ayahuasca, demoner och vänskap

Hur går det med vänskapen när ens vän börjar se demoner? I Ina Mikkolas dokumentärserie Ut i det okända (Syvään päätyyn) följer vi Anu och Juha och en konflikt som kastar sin skugga över deras 15-åriga vänskap. Anu har gått in i en värld av självrannsakan och alternativa vårdmetoder.

Serien handlar om vänskap, ensamhet och sammanhållning, men skildrar också Anus resa till en brasiliansk regnskog - för att testa den psykedeliska drycken ayahuasca. Hur mycket olikhet tål en vänskap?

Hur mycket olikhet tål en vänskap? Den frågan ställer dokumentärserien Ut i det okända.

Knark - Allt du inte visste om droger

Hur ser droganvändningen ut i Finland i dag? Det sätter den här finlandssvenska dokumentärserien under lupp. Före detta användare intervjuas om MDMA, cannabis, kokain, psykedelier och opiater. Hur känns det? Varför börjar man, varför slutar man?

Vad är dessa ämnen egentligen, och vad kan hända om det slår snett? Specialister redogör om skuggsidorna: beroende och droghandel.

