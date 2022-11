Förändringar i kvalsystemet till mästerskap – Nations League för damer kör i gång

Sättet för damlandslag att kvala in till EM och VM får en förändring. Europeiska fotbollsförbundet Uefa beslöt att ta i bruk en motsvarighet för herrarnas Nations League även på damsidan.

I framtiden kommer damer precis som herrar att spela Nations League fotboll. Uefa meddelade om beslutet under torsdag förmiddag.

Nations League kör i gång hösten 2023 och första mästerskapet som är möjligt att kvala in till är EM 2025.

I damernas Nations League är länderna indelade i A-, B-, eller C-division baserat på deras nuvarande rankingposition. I de två första divisionerna är det 16 länder i vardera, medan C-divisionen består av 19 länder. Finland spelar i Nations Leagues B-division.

– På herrsidan har vi sett hur det här formatet har medfört intressanta tävlingsmatcher mellan kvalen. Det är jättekul att vi får det här formatet även på damsidan, säger Heidi Pihlaja som är utvecklingschef på Bollförbundet till Yle.

Vart fjärde år kommer även de tre bästa av Nations League-finalisterna att kvala in till olympiska spelen. Första gången som lagen kvalar in till OS via Nations League är redan till spelen i Paris 2024.

EM-kvalet börjar våren 2024

Kvalet till EM 2025 börjar under våren 2024. Gruppspelsskedet i EM-kvalet kommer att spelas på samma sätt som Nations League. Lagen kommer alltså att delas in i tre olika divisioner: A, B och C.

Efter gruppspelsskedet bestämmer lagens rankingposition vilka som kvalar direkt in till mästerskapet, vilka som hamnar kvala in till slutspelsturneringen och i vilken division landet spelar i nästa Nations League-kval.

Från division A kvalificerar sig de åtta bästa lagen direkt till mästerskapet.

Resten av platserna delas ut i en kvalturnering där de övriga lagen från A-divisionen, de tre bästa i varje kvalgrupp från division B samt gruppvinnarna och de tre bästa tvåorna från division C deltar. I kvalturneringen delas sju platser ut. En plats är reserverad för turneringens värdnation.

– Jag tror att det här är en kompromiss från Uefa. Jag väntar fortfarande på att få se vilka fördelar och nackdelar den här modellen har. Den erbjuder matcher mot motståndare på samma nivå och minskar på nivåskillnaderna så att matcher inte slutar 15–0, säger Pihlaja.

Finland har tillsammans med övriga nordiska länder sökt värdskap för EM-turneringen 2025. Enligt Uefa kan maximalt två värdnationer garanteras direktplats till turneringen.

– Vi gör allt vi kan för att få mästerskapet och sedan kommer vi att diskutera mer i detalj med Uefa. Ett alternativ som vi lagt fram är att alla länder är med i kvalet och så ser man om något inte går vidare, säger Pihlaja.