Yle Sporten sänder: Patrik Laine mot Mikko Rantanen i Tammerfors – det här ska du ha koll på då Columbus och Colorado drabbar samman

Columbus Blue Jackets och Colorado Avalanche spelar två matcher mot varandra i Tammerforsarenan på fredag och lördag

Det är två rätt formsvaga lag som står för showen då NHL landar på finsk is för första gången på fyra år. Columbus åkte på en ”oacceptabel” (Jarmo Kekäläinens ord) 1–7-förlust mot New Jersey i sitt genrep – Colorado föll mot New York Islanders med 4–5 innan de tog flyget över Atlanten.

Sett till spelarmaterialet finns det ändå bara en förhandsfavorit. De regerande mästarna Avalanche är fortsättningsvis ett av de tuffaste lagen inte bara i den västra konferensen utan hela NHL. Med Nathan MacKinnon, Cale Makar och Mikko Rantanen som spets ska man helt enkelt vinna.

Blue Jackets har samtidigt svamlat omkring i ett dystert mörker. Spelkonceptet verkar saknas och Patrik Laine har inte hittat kemin med sitt nya superradarpar Johnny Gaudreau. Men, duon har bara spelat fem matcher tillsammans. Säsongen är ännu ung.

Senast då Laine fick spela på hemmais – då för Winnipeg mot Florida i Helsingfors – blev det ett hattrick i en av matcherna. Väntevärdet är inte direkt något sämre än så med tanke på att han får spela i sin hemstad för första gången sen han ledde Tappara till FM-guld.

Finländarna: Topptrion och förhoppningsvis Joonas Korpisalo

Patrik Laine är så klart det stora affischnamnet. Och trots att spelet tillsammans med ”Johnny Hockey” inte sett värst hoppingivande ut så har den kännspaka målsprutan ändå varit pigg på isen.

Laine har varit full av självförtroende då han haft pucken på sitt klubblad. Men skotten har inte suttit. Frågan är om pressen att leverera framför hemmapubliken blir för stor? Som sagt var det motsatt effekt senast. Men mycket har hänt sen dess.

De senaste uppgifterna talar dessutom för att Joonas Korpisalo ska vara i tillräckligt bra form för att kunna stå i en av matcherna i Tammerfors. I mars hette det att Korpisalo skulle missa sex månader efter en höftoperation, han är med på resan och Columbus vill att han ska få göra sin comeback här.

Justus Annunen hittas för övrigt också i Colorados trupp, men han är här som tredjemålvakt. På basis av tränaren Jared Bednars kommentarer lär han inte få speltid i Tammerfors om inte någon av de två andra målvakterna skadar sig.

Mikko Rantanen och Artturi Lehkonen är såklart de blåvita stjärnorna i Colorados trupp. Rantanen har snittat över en poäng per match i år (4+7 på 9 matcher) och Lehkonen har inte heller varit dålig.

Duon inledde säsongen i förstakedjan, men på basis av de första träningarna i Tammerfors kommer både Lehkonen och Rantanen att spela i andrakedjan, medan Valerij Nitjusjkin lyfts upp till ettan.

Snackisen som uteblev: De ryska spelarna

På tal om Nitjusjkin ... var det inte meningen att det skulle bli ett lika stort ramaskri om de ryska spelarna i Finland som i Tjeckien i säsongspremiären?

Nä, det har varit helt tyst på den fronten. NHL-febern är total och alla verkar ha glömt att det finns tongivande ryska spelare i båda lagen.

Nitjusjkin har gjort sju mål på lika många matcher den här säsongen. Aleksandr Georgijev (jo, han som spelade i TPS) är förstamålvakt. Michail Maltsev kan eventuellt få ströminuter i fjärdekedjan.

Vladislav Gavrikov och Jegor Tjinakov hör i sin tur till klassen ”viktiga utfyllnadsspelare” i Columbus. Daniil Tarasov hoppar in som målvaktstvåa om Korpisalo inte är i skick.

Men de verkar alla vara välkomna utan större debatt.

Håll ögonen på: Kanada–USA i stjärnduellen

Nathan MacKinnon missade en stor del av förra säsongen men noterades ändå för 88 poäng. Cale Makar valdes efter sin dundersäsong till ligans bästa back och var den mest värdefulla spelaren för ”Avs” i slutspelet.

Båda kanadensare.

Johnny Gaudreau gjorde 115 poäng i Calgary den förra säsongen och även om inledningen inte varit riktigt lika poängstinn så har han ändå noterats för åtta poäng (varav fem mål) på tio matcher. Då Adam Boqvist är skadad är Zach Werenski Columbus i särklass viktigaste back.

Båda är amerikanare.

Inte för att det nu spelar en så himla stor roll när två (amerikanska) NHL-lag möts, men ändå. Det här är alla spelare som i bästa fall kan skapa nåt ur det tomma intet på en bråkdels sekund. Det lönar sig inte att springa till kylskåpet när förstakedjorna är inne på isen.

Tipset från kommentatorsbåset: Colorado starkare

Anders Nordenswan: Colorado gör som Predators i Prag och vinner båda matcherna. Varför? De är helt enkelt så mycket bättre och har ett inkört system. Columbus är tvärtom kaotiskt och ostrukturerat.

Mattias Simonsen: Jag vågar nog tro att Blue Jackets fixar en seger. Varför inte i den första av matcherna. Efter ett hattrick av Laine. Visst känns det ju som att manuset redan är skrivet?

