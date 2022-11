Populära ljusevenemanget Ljusstigen ordnas igen i Åbo – årets tema har inspirerats av närheten till havet

Bildtext

Under hamnkranen bredvid fartyget Bore får man uppleva en undervattensvärld. Samarbetsprojektet Pinnan alla (Under ytan) som skapats av Know Your Hoods och Jokojo är en del av ljusorienteringen som ingår i evenemangets tilläggsprogram.

Bild: Know Your Hoods

ljuskonstverk,Åbo,kultur,konst