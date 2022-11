Vega ❤️ låtar om platser - vilken låt betyder mest för dig? Berätta för oss!

Walking in Memphis, Stockholm i mitt hjärta, Hangövalsen eller Don't cry for me Argentina är exempel på låtar som berättar om platser i världen.

I Yle Vega har vi en specialkväll kring musik som berättar, eller till och med prisar, olika ställen på jorden. Och vi vill höra dina minnen om någon sång som är förknippad med ett ställe på jorden - oberoende om minnena är härliga eller rysliga.

Onsdagen den 16.11.2022 kl 17.30 - 21.00 spelar Camilla Andelin och Peter Fahllund musik som handlar om städer, landskap, länder, stränder, byar, berg som du av någon anledning väcker något hos dig och du minns. Lyssnarnas berättelser gör kvällen minnesvärd.

Kimitoön, New York, Köpenhamn...

Du minns säkert lovprisningen till Kimitoön som Showdown fabricerade i slutet av 1980-talet. Om hur ön har de sötaste flickor och tuffaste killar.

Eller sången New York, New york som Liza Minelli sjöng i filmen med samma namn. Frank Sinatra gjorde visserligen senare sången till en stor hit. Sången handlar om artisten som vill bli stor just i den pulserande miljonstaden.

If I can make it there, I'll make it anywhere. ― Liza Minelli

Köpenhamn har också blivit tillägnad sånger under årens lopp: Förälskad i Köpenhamn som Siw Malmkvist sjöng, Wonderful Copenhagen som Danny Kaye hade med i sina shower, En natt i Köpenhamn med Tommy Körberg och Helen Sjöholm.

Minns du hur du blev dumpad då du hör Orups Magaluf? Får Bromarfvalsen dig att minnas barndomens somrar? Har du kanske varit i Rio de Janeiro och känt dig som Girl from Ipanema?

Skriv och berätta om en låt om en plats, om vad där hände som du inte kan eller vill glömma!

Din berättelse kan läsas upp i sändningen.