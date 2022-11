Tongåvan är igen med i luciainsamlingen – pengarna går till att hjälpa utsatta barnfamiljer

De pengar som samlas in via luciainsamlingen används för att hjälpa utsatta barnfamiljer. En stor del används till FamiljeKraft-läger.

På FamiljeKraft-lägren kan familjer få pusta ut, träffa andra familjer och få en paus från vardagspusslet.

Stöd luciainsamlingen Betala in på konto Aktia FI12 4055 1120 0450 79 Betala via Mobile Pay till numret 61638 Stöd via sms Du kan donera 5, 10 eller 20€ genom att skicka ett sms till nummer 17191. För att donera 5€ skriver du: 5e lucia ditt namn. Vänligen notera att avgiften som sms-tjänsten uppbär från Folkhälsan är hög, och om du använder en annan metod än sms tillfaller en större del av summan luciainsamlingen. (Av en sms-donation på 5€ tillfaller 3,20€ insamlingen, av 10€ tillfaller 6,60€ insamlingen och av 20€ tillfaller 13,60€ insamlingen).



Du kan också delta i luciaomröstningen och vara med och välja Svenskfinlands lucia. Omröstningen pågår till den 23.11.

Bildtext Britt-Helen Tuomela-Holti är sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan. Samfundet Folkhälsan,britt-helen tuomela-holti

Luciainsamlingen samlar in pengar för att hjälpa personer som av olika orsaker lever under pressade förhållanden. År 2021 samlades det in 174 700 euro.

– Vem som helst kan bli utsatt, det är ingen av oss som har några garantier här i livet, säger Britt-Helen Tuomela-Holti som är sakkunnig i familjearbete på Folkhälsan.

Det kan handla om sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa.

Tuomela-Holti berättar att coronan har drabbat många hårt och skyddsnäten har blivit mindre, då hobbyer varit på paus under långa tider och mor- och farföräldrar inte kunnat hjälpa till.

Vad gör man på ett FamiljeKraft-läger?

Lägren ger familjerna en chans till semester och ett avbrott från vardagspusslet.

Lägren ordnas i samarbete med Svenska semesterförbundet och varje år ordnas 4–5 läger. I varje läger deltar kring 10–12 barnfamiljer.

Lägren är familjernas semester. Arrangörerna poängterar att programmet är frivilligt och uppmanar föräldrarna att lyssna på de egna behoven.

– Det är så många som kämpar i sin vardag och de flesta har en oerhört hög tröskel för att be om hjälp. På lägren kan vi erbjuda föräldrarna hjälp och ge dem en chans att slappna av, säger Tuomela-Holti.

Familjerna är i olika lägen då de kommer på lägren. En del kanske är mitt i en kris, medan någon annan tagit sig igenom en liknande situation tidigare.

– Det är viktigt att få se och känna att också andra kämpar, och kommer ut starkare på andra sidan. Man är inte ensam – det kan vara skönt att få höra.

”Inte kunde jag ana att jag själv en dag skulle få hjälp från luciainsamlingen”

Katarina berättar att hon i många år har understött luciainsamlingen. Men aldrig kom hon på tanken att hon själv kunde få hjälp via insamlingen.

Katarina är ensamstående och har fyra barn mellan 11 månader och 13 år.

– Vi har upplevt våld i nära relationer. Vi har farit illa. Det har varit psykiskt tungt och satt sina spår, berättar hon.

Bildtext Katarina har fått hjälp i sin svåra familjesituation. Bild: Mikko Käkelä familj,mödrar,luciadagen,Samfundet Folkhälsan

I och med mammaledigheten med det minsta barnet har familjen därtill haft det svårt ekonomiskt.

Katarina kämpade länge på, men tog till sist kontakt med kyrkan och berättade om sin situation.

– Det var först då kyrkoherden undrade hur jag klarar mig, som jag förstod att det faktiskt var allvar, att jag behövde hjälp.

Kyrkan hjälpte med den akuta ekonomiska situationen, och Katarina fick stöd att söka också annan hjälp.

Hon har fått samtalsstöd, och dessutom blev familjen antagen till ett av Folkhälsans FamiljeKraft-läger, som arrangerades på ett spahotell i Lojo i april.

Insamlingen startar i Yle Vega fredagen den 3.1.2022 kl 19:22 i Tongåvan.

