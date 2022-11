Trots Åbos storsatsning på cykling året om gick den nya stadscykeln i ide – fler vinteranvändare behövs för att cykling ska vara lönsamt för staden på vintern

Efter ett projekt för att främja cykling året om, placeras Åbos nya stadscyklar i ett förråd över vintern. I praktiken kan cyklarna användas då det är snö på marken, men det måste vara lönsamt för staden.

I ett förråd i Storheikkilä i Åbo står ett hundratal Fölläri-cyklar på rad. Hit fördes stadscyklarna den första november, och här ska de stå i fem månader tills de tas fram på våren igen.

Då stadscykeln kom till Åbo 2018 var det just vintercyklingen som gjorde cykeln unik. Föllärin var nämligen den första stadscykeln i Finland som användes året om.

Åbo satsade stort på på vintercykling då staden deltog i ett fyraårigt EU-finansierat projekt mellan 2016 och 2020. I samband med projektet gjordes enkäter där det kom fram att ungefär en fjärdel av de som svarade cyklar året om och nästan alla vill att möjligheterna att cykla i Åbo utvecklas.

Bildtext Enligt preliminär statistik från Åbo stad användes de nya stadscyklarna mest i september 2022. Cyklarna togs i bruk i juli, och i september var alla 700 cyklar i bruk. Bild: Åbo stad lånecyklar

De nya stadscyklarna togs i bruk i år och har varit ännu mer omtyckta än den tidigare modellen. Enligt preliminär statistik från Åbo stad hyrdes de nya cyklarna nästan tre gånger mer under fyra månader, än de gamla cyklarna hyrdes under sju månader 2021.

Trots att den nya stadscykeln är populär, ska den alltså inte användas under vintern.

Vintercykling för dyrt för staden

Den gamla stadscykelmodellen togs ur bruk i september i fjol på grund av att den inte fungerade som den skulle. I samband med att Åbo stad valde den nya leverantören av stadscyklar, Donkey Republic, fattades beslutet att avstå från vintercyklingen.

– När stadsmiljönämnden behandlade det nya systemet var beslutet att cyklarna ska vara i bruk från början av april till slutet av oktober, säger Taneli Pärssinen, trafikplanerare vid Åbo stad.

Bildtext Taneli Pärssinen, trafikplanerare vid Åbo stad, tycker det är synd att stadscyklarna tas bort redan den sista oktober. Bild: Cecilia Juuti lånecyklar

Orsaken är att det kostar staden för mycket att ha stadscyklarna i bruk också vintertid. Priset för stadscyklarna är det samma vintertid som sommartid, det vill säga knappt 90 000 euro per månad. Men färre personer hyr stadscyklar under vintermånader, jämfört med sommarmånaderna, vilket gör att staden får mindre inkomster för att täcka utgifterna för cyklarna.

Bildtext Statistik över hur många gånger Åbos gamla stadscykel hyrdes från 2018 till 2021. Enligt staplarna användes cyklarna oftare under sommaren än under vintern. Bild: Åbo stad lånecyklar

Under 2019 var stadscyklarna i bruk året om och från december till februari användes de under 10 000 gånger per månad, medan de under sommarmånaderna användes över 25 000 gånger per månad.

Enligt den preliminära statistiken från i år användes de nya cyklarna mycket ännu i oktober, men enligt Jere Sipponen, projektkoordinator vid Åbo stad, verkar det som om användarmängden sjönk en aning då vädret blev kallare i slutet av oktober.

Upp till stadsbornas attityd

Taneli Pärssinen visar runt i förrådet där stadscyklarna förvaras över vintern. I hallen finns också Aleksanteri Repo, verkställande direktör för Donkey Republics cyklar i Finland.

Pärssinen och Repo diskuterar olika alternativ för hur stadscyklarna kunde användas effektivare året om. Ett alternativ de kommer fram till är att avsluta säsongen ett par veckor innan prognosen lovar snö, och inte enligt kalender, den sista oktober.

Bildtext Åbos stadscyklar står i ett förråd i fem månader. Bild: Cecilia Juuti lånecyklar

Enligt Pärssinen är det är synd att stadscyklarna togs bort den sista oktober, eftersom november och december vanligen är snöfria och bra cykelmånader. Mycket hänger på cyklistens attityd.

– Människor tänker sig att man inte kan cykla i november och december och därför används cyklarna inte så mycket.

Bildtext Stadscyklarna får service då de är i vinterförvar. Bild: Cecilia Juuti lånecyklar,service

Ett annat alternativ Pärssinen och Repo diskuterar är att inte alla 700 cyklar skulle vara i bruk året om, utan endast ungefär 200 stycken, eller en mängd som möter efterfrågan på cyklar.

Saltsopningen fortsätter

I praktiken är det möjligt att använda de nuvarande cyklarna också under vintern. Det är upp till Åbos beslutfattare om det blir verklighet, säger Taneli Pärssinen.

– Cyklarna kunde användas också under vintern men för säkerhets skull är det bättre att byta däcken till vinterdäck. Det är det enda vi gjorde under det förra systemet.

Bildtext Stadscyklarna skulle behöva vinterdäck för att kunna användas under vintern. Bild: Cecilia Juuti lånecyklar,cykeldäck

Stadscyklarna står trots allt i förrådet över vintern, men det betyder inte att övriga cyklister förbises i vinter. Pärssinen försäkrar att staden satsar på vinterunderhåll och saltsopning av cykelvägarna också i år.

– Det är förstås jättebra att människor cyklar året runt och vi vill också utveckla det i framtiden.