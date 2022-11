Färsk långtidsprognos: Vintern blir kall – vädret avgör hur Ukrainakriget utvecklas och hur Europa klarar av energikrisen

I oktober var det rekordvarmt i Europa, vilket bidrog till att gaslagren är fulla. Men en varm höst verkar inte betyda att vintern blir mild.

Väderprognoserna för den kommande vintern väcker mer intresse än normalt. Ju kallare väder, desto mer energi går åt mitt under pågående energikris. En kall och torr vinter ger också ryska pansarfordon en fördel i Ukraina, varnar analytiker.

– Inte kommer folk att stänga av värmen om de fryser, konstaterar ekonomiska experten Caroline Bain vid det brittiska forskningscentret Capital Economics i en intervju för Bloomberg.

Det exceptionellt varma vädret i Europa de senaste veckorna gav en överraskande lättnad i energibristen. Gaskonsumtionen minskade tydligt och det fick gaspriserna att sjunka.

Det råder rent av tillfälligt överutbud av gas. De europeiska gaslagren är fyllda och LNG-fartyg i full last åker i cirklar utanför hamnarna i Europa.

Vädret gav andrum

Det har varit mer än 10 grader varmare än normalt den här årstiden i såväl Frankrike som Spanien. I södra Spanien steg temperaturen till över 35 grader förra veckan.

Även Schweiz har meddelat att oktober var den varmaste i landet på 158 år. I Zürich var det över 25 grader i söndags. I Storbritannien fick flera städer uppleva temperaturer på över 20 grader under veckoslutet.

Bildtext På cykeltur i England i oktober behövdes ingen jacka när nya rekordtemperaturer mättes på många håll i Europa. Bild: Niklas Hallen / AFP Storbritannien,Themsen,cyklister

Under värmeböljan kom gaslagren i Europa upp till ungefär 94 procent av sin totala kapacitet. Bland annat i Tyskland minskade gasanvändningen i hushållen med hela 40 procent under de senaste varma veckorna.

Även i november väntas milt väder. Det är en lättnad för hushåll och regeringar, som inte behöver oroa sig för att gaslagren ska stå tomma redan innan vintern har kommit igång.

– Prognoserna för november pekar på temperaturer som ligger klart över genomsnittet i hela Europa, säger Yles meteorolog Elias Paakkanen.

Vintern blir kallare än normalt

Men en varm höst betyder inte att meteorologerna förutspår en lätt vinter, åtminstone inte i Storbritannien och Nordeuropa.

I måndags publicerade det brittiska meteorologiska institutet Met Office en långtidsprognos som säger att vintern blir kallare än normalt. Enligt Met Office blir januari både kallare och torrare än i vanliga fall i såväl Storbritannien som Nordeuropa.

De prognoser som Europacentret för medellånga väderprognoser (ECMWF) publicerade i mitten av oktober pekar på att det kan bli kallt i Europa redan i december.

– Det finns en betydande risk för att det är kallt i december. Den risken är något större än normalt, säger ECMWF:s chef Carlo Buontempo till nyhetsbyrån Reuters.

Brittiska Met Office varnade i måndags för att vintermånaderna med stor sannolikhet blir kallare än normalt i Storbritannien. Vintern blir också sannolikt torrare än den brukar vara.

Yles meteorolog Elias Paakkanen påminner om att även de senaste säsongsprognoserna bara är riktgivande.

– I den här situationen är det viktigt att följa med långtidsprognoserna och förbereda sig på det värsta, men man ska inte tro att prognoserna är huggna i sten, säger Paakkanen.

Bildtext Meteorolog Elias Paakkanen följer noga med även årstidsprognoserna. Bild: Petteri Sopanen / Yle meteorologer,Yle Uutiset,väderprognos

Ytterligare en variabel är det globala väderfenomenet La Niña, som avser kallare yttemperaturer i Stilla havet. Det kan föra med sig varmare vindar mot slutet av vintern. Men La Niña är ingen mirakelmedicin.

– Effekterna av La Niña på vädret i Finland och Europa är väldigt små. I samband med La Niña-fenomenet har det förekommit både kalla och milda vintrar. Globalt sett sänker La Niña de facto den globala medeltemperaturen, säger Paakkanen.

Vädret under vintermånaderna avgör till stor del hur svår energikrisen blir. Det är först i vinter vi vet om ransonering behövs och om de europeiska gaslagren räcker ända till vår.

Idealet för Europa är en mild, regnig och blåsig vinter, eftersom det ger mer vindkraft som kan lappa energibrister på annat håll.

Bildtext Eiffeltornet släcks tidigare än normalt för att spara el. Bild: Anna Berkut / AOP Frankrike,Paris,corona discharge

Kall och torr vinter ett hot för Ukraina

Vintervädret är av stor betydelse också i kriget i Ukraina. En kall vinter gör livet svårare och ökar lidandet för ukrainarna, men har också andra tråkiga följder.

Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) innebär en kall och torr vinter att marken bär ryska pansarfordon och utgör en fördel för Ryssland. Om det bildas is på någon eller några av floderna i Ukraina är det också till nytta för angriparen.

En mild och gyttjig vinter gör det däremot betydligt svårare att använda motorfordon.

ISW bedömer att Rysslands följande storanfall i Ukraina kommer i slutet av våren, när nya soldater har kommit till fronten och terrängen har torkat upp.

ISW tror att Vladimir Putin under vintern tänker begränsa sin energiexport till EU-länderna, så att vintern ska bli så tung som möjligt för EU-medborgarna.

