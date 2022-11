Jättekryssare får enorm glaskupol på fören – massivt lyft på Åbo varv under helgen

Den gigantiska glas- och stålkonstruktionen som kallas ”kupolen” kommer att lyftas på plats under fredag ​​och lördag. Helgens väder kan dock fortfarande påverka arbetet.

På Åbovarvet Meyer Turku genomförs ett massivt projekt under helgen.

Enligt information från varvet ska en gigantisk glaskupol, som varvet kallar ”kupolen”, resas på fören på den jättekryssare av Icon-klassen som byggs vid varvet.

Kupolen ska lyftas på fartygets för under veckoslutet.

Kupolen har monterats på varvet under lång tid och man har redan länge förberett sig på att lyfta den på fartyget. Glaskupolen är hittills den största enskilda stål- och glaskonstruktionen som lyfts på plats på fartyget i ett stycke.

Lyftarbetet börjar på fredag ​​och pågår troligen under natten till lördag. Den enorma glaskupolen lyfts med gigantiska lyftkranar. När kupolen har sänkts på plats svetsas den fast.

Det är ändå möjligt att vädret påverkar lyftarbetet.

Royal Caribbean International-rederiets första fartyg av Icon-klassen, Icon of the Seas, ska stå färdigt på Åbo varv nästa år. Meyer Turku kommer också att bygga ytterligare två Icon-fartyg under de kommande åren.

