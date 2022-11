Hundratals döda i en enda strid – ryska soldater har skrivit ett protestbrev om dåligt ledarskap vid fronten

Ryska soldater i Donetsk klagar över att de skickats in i en “obegriplig strid”. Det ryska försvarsministeriet gjorde ett sällsynt uttalande för att tillbakavisa uppgifterna och möta den omfattande kritik som cirkulerat på ryska militärbloggar.

I ett brev som ska ha skickats från fronten till en regional rysk guvernör skriver soldater att de kastats in i en ”obegriplig strid” i Donetsk-regionen i östra Ukraina.

Enligt CNN skickades brevet till Oleg Kozjemjako, guvernören i Primorskij kraj, och brevet har publicerats i en framstående rysk militärblogg. Kozjemjako har bekräftat att han tagit emot ett brev som skrivits under av flera soldater från den 155:e brigaden i Rysslands Stillahavsflotta.

”Än en gång kastades vi in i en obegriplig strid av general Muradov och hans svåger och landsman Akhmedov, så att Muradov ska kunna tjäna bonusar och se bra ut i Gerimovs [generalstabschef] ögon”, står det i brevet rapporterar CNN.

I brevet står det också att brigaden förlorade omkring 300 män i striden som pågick i fyra dagar. De är döda eller sårade och många är också spårlöst försvunna.

”Vi förlorade 50 procent av vår utrustning. Det här gäller bara vår brigad. Distriktsledningen tillsammans med Akhmedov döljer dessa fakta och förvränger den officiella statistiken över förluster på grund av rädsla för att ställas till svars”, skriver soldaterna.

Soldaterna frågar guvernören Kozjemjako hur länge medelmåttor som Muradov och Akhmedov ska tillåtas fortsätta leda militära operationer till priset av så många människors liv.

Bildtext Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj pågår de hårdaste striderna i Donetsk. Arkivbild. Bild: Ukrainan presidentinkanslia Volodymyr Zelenskyj,Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sade i sitt kvällstal på måndagen att de intensiva striderna i Donetsk-regionen utgör ”epicentrum för ockupanternas galenskap”.

Hundratals ryska soldater dör där dagligen och ”marken framför ukrainska positioner är full av ockupanters döda kroppar” sade Zelenskyj. I sitt tal nämnde Zelenskyj också de ryska soldaternas protestbrev.

Ryska försvarsministeriet ger svar på tal

Det ryska försvarsministeriet gjorde under tisdagen ett sällsynt uttalande för att möta uppgifterna från soldaterna. Försvarsministeriet hävdade att mindre än en procent av brigaden dödades och mindre än sju procent har skadats under de senaste tio dagarna. Försvarsministeriet hävdar istället att ukrainska styrkor led stora förluster.

Guvernören Kozjemjako har också uttalat sig om att soldaterna i brevet överdrivit sina förluster. Han har sagt att ukrainska säkerhetstjänster ligger bakom brevet, men han har inte presenterat bevis som styrker hans påstående.

Bildtext Rysslands president Vladimir Putin tillsammans med guvernören Oleg Kozjemjako. De träffades den 6 september i staden Vladivostok i Primorskij kraj. Bild: EPA-EFE/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL Vladimir Putin,Oleg Kozjemjako

Vissa ryska militärbloggare höll med Kozjemjako om att de ryska förlusterna inte kunde vara så stora som soldaterna hävdade. Några bloggare har också kallat brevet för falskt.

Enligt Kozjemjako har han kontaktat brigadens ledning och hänvisat fallet vidare till den ryska militära åklagaren.

Enligt en färsk rapport från Institute for the Study of War gör det ryska försvarsministeriet sällan liknande offentliga uttalanden. Att försvarsministeriet nu gör det tyder på att militärbloggarna har stort inflytande och att situationen i Donetsk är så pass svår att den motiverar ett svar, rapporterar den amerikanska tankesmedjan.

Missnöje mot ryska militärförluster växer

Det är inte bara militärbloggar som uttrycker missnöje mot den ryska militären. Många kvinnor, framförallt fruar och mödrar till ryska soldater, har tagit kontakt med militärbloggar och lokala tjänstemän sedan mobiliseringen inleddes i slutet av september.

I måndags rapporterade The Guardian om en strid i Luhanskregionen som enligt vittnesmål är den dödligaste hittills kända incidenten med mobiliserade ryska soldater. Enligt uppskattningar av den ryska soldaten Aleksej Agonof dog över 400 soldater i en strid den andra november nära staden Makiivka i Luhansk.

”Vi var helt utsatta, vi hade ingen aning om vad vi skulle göra. Hundratals av oss dog”, sade en annan soldat till The Guardian.

Soldaten som bad om att vara anonym sade vidare att soldaterna endast fått en begränsad militär utbildning innan de skickades till fronten.

”Två veckors träning förbereder dig inte för det här”, sade han.

Bildtext Släktingar tar farväl av unga män som blivit inkallade till kriget i Ukraina till följd av Rysslands partiella mobilisering. Bild: EPA-EFE/All Over Press Rysslands mobilisering 2022

Fruar och mödrar till soldaterna som stred i Luhansk har publicerat en videohälsning riktat till sin lokala guvernör.

”Redan under den första dagen hamnar de mobiliserade vid fronten. Befälet lämnade slagfältet och flydde”, säger Inna Voronina i videon.

Hon är hustru till en av soldaterna vars öde är okänt.

”De säger till oss via telefon att våra söner lever och är friska och att de till och med uppfyller sin militära plikt. Hur fan är de vid liv och friska när de alla dödades där?”, säger en mamma till en annan soldat i videon.

Källor: CNN, The Guardian, Institute for the Study of War, Radio Free Europe