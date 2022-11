Surrogatbebisar föds igen i Ukraina – mitt under brinnande krig

Bebisar födda av ukrainska surrogatmödrar väckte stor uppmärksamhet i våras. Föräldrarna kunde inte hämta dem och de fastnade i bombskydd. Men åtta månader senare är surrogatföretagen i Ukraina i gång igen.

Dagarna innan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina blev Yuliia Kamolina-Kamianetska nedringd varje morgon.

Det var oroliga blivande föräldrar som hörde av sig. Deras ofödda bebisar bars vid tillfället fortfarande av ukrainska surrogatmammor och de ville få uppdateringar om läget.

– Och vi jobbade på som vanligt då, utan några tankar på att kriget faktiskt skulle bli verklighet, säger Kamolina-Kamianetska, som är ansvarig för graviditetsvården på surrogatföretaget New Life i Kiev i Ukraina.

Det var inte förrän flyglarmen började ljuda i Kiev den 24 februari som situationen förändrades. Samma morgon ringde en surrogatmamma till Kamolina-Kamianetska.

Kvinnan, som då redan bodde i en av New Lifes lägenheter i den ukrainska huvudstaden eftersom hon var i tredje trimestern, var nervös.

– Jag sa att hon kunde bo med min familj i min pappas lägenhet. Vi trodde att det skulle handla om några dagar, men det blev en mycket längre period. Hon bodde där tills hon födde.

Bildtext En gravid surrogatmamma flyttade in hos Kamolina-Kamjanetska när kriget i Ukraina inleddes. Bild: Yle/Ghadi Boustani MOT,Surrogatmamma

Hundratals genomförda graviditeter sedan krigets start

Ukraina är ett av relativt få länder runt om i världen som tillåter kommersiella surrogatarrangemang. Det innebär att gifta par kan betala för att en ukrainsk kvinna ska bära och föda deras barn.

Sedan Ryssland anföll Ukraina för åtta månader sedan har hundratals ukrainska surrogatmödrar fullföljt sina graviditeter, krigsförhållanden till trots. Men Kamolina-Kamianetska berättar att kriget skapat flera problem.

Samtidigt som New Life stängde ner sin klinik i Kiev tillfälligt och pausade all ny verksamhet, behövde företaget tillgodose behoven hos redan gravida surrogatmödrar. Kvinnorna behövde bland annat tillgång till vård och olika mediciner, så som hormoner.

– Surrogatmödrarna får vanligtvis de här medicinerna för två veckor åt gången men nu fanns det inget sätt för dem att få mer medicin när deras lager tog slut, säger Kamolina-Kamianetska.

– Det blev många diskussioner med läkare gällande hur de skulle ta medicinerna för att de skulle räcka längre. Kvinnorna uppmuntrades också besöka gynekologer lokalt där de bodde, eftersom de inte kunde komma till vår klinik.

Bildtext Tillgången till regelbunden vård försvårades av det pågående kriget. Bild: YLE/Isabella mattsson mödravård,gravid,ultraljud,fertilitetsbehandling

Kamolina-Kamianetska hade daglig kontakt med alla gravida surrogatmammor.

– Jag bad dem skriva till mig klockan 8 på morgonen och klockan 20 på kvällen och uppdatera hur läget var.

Surrogatbebisar transporterades till polska gränsen

Ett annat problem som tidigt uppstod handlade om hur utländska par skulle hämta sina bebisar som blivit födda av surrogatmammor i landet.

– Föräldrarna kunde resa in i Ukraina, men det var farligt. Det uppstod också problem med att få bebisarnas födelseattest eftersom alla ambassader i Kiev stängde, säger Kamolina-Kamianetska.

Under krigets första månad befann sig 19 surrogatbebisar i en källare i Kiev, eftersom föräldrarna inte kunde hämta dem, skriver The New York Times.

Men Kamolina-Kamianetska säger att processen för att få födelseattest ganska snabbt förenklades och New Life hittade sätt att föra bebisarna till sina föräldrar.

– Vi anställde barnvakter som kunde ta med sig bebisar till den polsk-ukrainska gränsen, där de biologiska föräldrarna väntade.

Bildtext Det var svårt för utländska föräldrapar att hämta sina bebisar födda av surrogatmammor i Ukraina under vårvintern. Bild: Yle Ukraina,surrogatmoderskap,babyer,ryskt anfall mot Ukraina,Coronavirusutbrott 2019-2020

Vissa mammor tvungna att fly från krigsdrabbade regioner

New York Times har rapporterat att flera gravida surrogatmammor var tvungna att fly från de mer krigsdrabbade östra och södra ukrainska regionerna.

Kvinnorna och deras familjer fick oftast logistisk hjälp från surrogatbyråerna, men vissa var tvungna att sova i sina bilar eller ta sig igenom ryska kontroller för att komma vidare till ukrainskkontrollerad mark.

New Life hade endast en surrogatmamma som var tvungen att fly från ett område som numera är ockuperat av Ryssland.

– Där ordnade vi transport för kvinnan och hennes familj så att de tog sig till Polen, säger Kamolina-Kamianetska.

Fortsätter sin verksamhet trots kriget

New Life påbörjade inga nya surrogatarrangemang under våren, men öppnade sin klinik igen i mitten av maj när läget i de centrala och västra delarna av landet stabiliserats.

Företaget har nu återupptagit verksamheten, liksom flera andra surrogatbyråer i Ukraina.

– Vi har påbörjat tre nya surrogatarrangemang. Det handlar om par som hade sina embryon här på kliniken sedan tidigare, säger Kamolina-Kamianetska.

Samtidigt finns det andra surrogatföretag som har valt att avvakta och inte återuppta sin verksamhet i Ukraina. Sverigebaserade företaget Nordic Surrogacy är en av dem.

I ett mailsvar till Svenska Yle skriver Nordic Surrogacy:

”Sedan kriget mellan Ukraina och Ryssland bröt ut har vi på Nordic Surrogacy inga pågående surrogatarrangemang i Ukraina. För oss är säkerheten för alla inblandade parter i ett surrogatarrangemang det viktigaste. Förutsättningarna för detta saknas under rådande omständigheter.”

Bildtext New Life i Ukraina har påbörjat tre nya surrogatprocesser sedan krigets inledning. Bild: Yle / Anna Lillkung Surrogatmamma

Kamolina-Kamianetska förstår varför andra företag är oroliga och håller med om att det finns risker.

– Men nu kan jag bekräfta att vi kan bedriva verksamheten som vanligt. Det finns inga komplikationer som vi inte kan hantera och vi har möjlighet att organisera allt så att det fungerar.

Flera städer i också centrala och västra Ukraina har drabbats av missilattacker under den senaste månaden. Skador på kraftverk och elnät leder till att elektriciteten försvinner. Innebär inte det här risker för vården av de gravida och bebisarna?

– Det stämmer att elektriciteten försvinner i vanliga hus och byggnader. Men i institutioner som kliniker, sjukhus och förlossningsavdelningar har de el hela tiden. Där blir det inte strömavbrott, säger Kamolina-Kamianetska.

Sveriges Kvinnoorganisationer kritiska: ”Det känns så cyniskt”

Clara Berglund, generalsekreterare vid paraplyorganisationen Sveriges Kvinnoorganisationer, ställer sig mycket kritiskt till att surrogatarrangemangen nu fortsätter i Ukraina.

– Det är ju fruktansvärt att den här reproduktiva industrin fortsätter med sitt utnyttjande av kvinnor mitt under ett brinnande krig. Det känns så cyniskt, säger Berglund.

Hon tillägger att Sveriges Kvinnoorganisationer generellt är emot surrogatmödraskap eftersom det medför olika medicinska och psykiska risker för surrogatmammorna och bebisarna.

– Vi motsätter oss också surrogatmödraskap eftersom det innebär en sorts handel med kvinnors kroppar.

Berglund framhåller att all utsatthet som redan finns eskalerar när det pågår ett krig.

– Antalet kvinnor som är utsatta och som inte har möjlighet att försörja sig ökar. Samtidigt blir det mycket svårare att minimera de risker som en graviditet innebär om graviditeten utspelar sig i mitten av ett krig.