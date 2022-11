Kvinnan med högst inkomster i landet kommer från Egentliga Finland – topp tre på skattelistan från 2021 tjänade nästan 30 miljoner mer än året innan

Finländarna betalade rekordmycket skatt 2021, vilket också syns i Egentliga Finland. De tre personer som betalade mest skatt i fjol är nya på topp tre platsen jämfört med året innan.

På onsdagen den 9 november publicerades fjolårets skatteuppgifter och det blev klart vem som betalade mest skatt under 2021. Uppgifterna gäller de personer med offentliga skatteuppgifter.

Över lag betalade finländarna och finländska företag rekordmycket skatt i fjol. Skatteförvaltningen uppger att de sammanlagda skatteintäkterna i fjol uppgick till över 42 miljarder euro, vilket är över 12 procent mer än år 2020. Det är också betydligt mer än innan coronapandemin.

I Egentliga Finland är de sammanlagda totala inkomsterna på personerna i topp tre på årets lista 28,2 miljoner euro högre än personerna i topp tre på listan i fjol.

Landets mest tjänande kvinna hittas i Egentliga Finland

De tre personer som betalade mest skatt år 2021 är nya jämfört med år 2020.

I år toppas listan i Egentliga Finland av Hannu-Jukka Helander, med över 21 miljoner euro i totala inkomster och över sju miljoner euro i betald skatt. Helander är på femtonde plats på den nationella listan. Helander har en lång karriär inom bankväsendet och känns igen från sitt företag Lähirahoitus.

På andra plats i regionen finns Moskvafödda Maria Severina med en inkomst på 18 miljoner euro och 6 miljoner euro i betalda skatter. Severina är också kvinnan med högst inkomst i hela landet och landar på en tjugonde plats på den nationella listan. Severina var högst på listan på betalda skatter i Egentliga Finland från 2018, då hon sålde företaget HyTes.

På tredje plats på Egentliga Finlands lista finns en nykomling, nämligen Are Saarinen med en inkomst på 14 miljoner euro. Han betalade strax under fem miljoner euro i skatt och är vd för IT-företaget Cloudia Oy, som håller på med projekt och avtalshantering via digitala molntjänster. Saarinen är också verksam i två andra företag.

Topp tre från i fjol sjönk på årets lista

Ifjol toppades listan i Egentliga Finland av Juha Tommila med drygt 14 miljoner euro i totala inkomster och 5 miljoner euro i betalda skatter. Tommila sköt upp till toppen på listan då han sålde sitt bokföringsföretag Staria till riskkapitalbolaget Vaaka Partners. Tommila finns inte på årets lista.

På andra plats på inkomstlistan var ifjol miljardären Antti Aarnio-Wihuri, som är Wihurikoncernens styrelseordförande, och som bor på deltid på Norrskata. Ifjol hade han totala inkomster på nästan 6 miljoner euro. I fjol hade han ungefär samma inkomster och betalade 2,5 miljoner i skatt. Aarnio-Wihuri är på sjätte plats på årets lista.

På tredje plats ifjol kom Hanna Nurminen från släkten Herlin som äger Kone och Cargotec, med totalinkomster på nästan 5 miljoner euro. Nurminen är Konestyrelsens ordförande och betalade cirka 1,5 miljoner euro i skatter. I år var hon femte på listan med nästan 8 miljoner euro i inkomster 2,5 miljoner euro i betald skatt.