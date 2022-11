Kvinnan bakom Tom Ripley - författaren Patricia Highsmith och hennes välbevarade hemlighet

Den amerikanska författaren Patricia Highsmith blev världsberömd för sina kriminalromaner om Tom Ripley. Men vem var kvinnan som redan på 50-talet fångade en seriemördares själ(löshet) så övertygande?

Den första boken om Tom Ripley - The Talented Mr Ripley - utkom år 1955. Boken om den begåvade, intelligenta och hänsynslösa seriemördaren Tom Ripley förebådade hela seriemördargenren, samtidigt som den fångade efterkrigstidens rotlöshet och längtan efter det varaktiga och det vackra.

Tom Ripley var en komplex figur som kompenserade sina brister genom att ljuga, låtsas och mörda. Inget var heligt för honom. Den olyckliga barndomen på ett barnhem och bristen på pengar och anseende kunde maskeras med hjälp av lögner och välplanerade stölder. Vid behov kunde Tom Ripley också stjäla någon annans identitet, även om det innebar att han måste döda personen ifråga.

Det som jag en gång förutspådde förverkligar jag i min nästa bok om Tom Ripley - det ondas entydiga seger över det goda. ― Patricia Highsmiths dagboksanteckningar 1/10 1954

Genom alla fem böcker och i otaliga filmatiseringar med bland andra Dennis Hopper, John Malkovich eller Matt Damon i titelrollen, gör Tom Ripley sitt yttersta för att dölja sin anspråkslösa bakgrund, sin läggning eller det faktum att han saknar ett samvete.

Bildtext Dennis Hopper spelade Tom Ripley i Wim Wenders film ”Den amerikanske vännen”. amerikkalainen ystävä,teeman elokuvat

I avsaknad av en själ kan man ändå låtsas och Patricia Highsmith gör sin romanhjälte till en hängiven livsnjutare som fyller sina dagar med konst, middagar, resor och främmande språk.

Tom Ripley personifierar den sofistikerade mannen, men samtidigt kan man se honom som en representant för 50-talets USA - ett orättvist klassamhälle med en utbredd kommunistskräck och rädsla för allt främmande. I den miljön är varje man sin egen lyckas smed, precis som Tom Ripley som försöker smälta in i mängden.

Kvinnan bakom myten

Tom Ripley var hänsynslös och arrogant men samtidigt charmerande och gåtfull och något av Tom Ripleys karaktärsdrag kom också att förknippas med Patricia Highsmith själv, säger den schweiziska filmregissören Eva Vitija.

– Patricia Highsmith har medvetet förstärkt bilden av sig själv som tillbakadragen och burdus, en som röker och dricker och gömmer sig bakom klichébilden av en manlig författare.

Bildtext Eva Vitijas dokumentärfilm Loving Highsmith visar en ny sida av Patricia Highsmith. Bild: Ensemble Films kriminallitteratur,kriminalförfattare,Patricia Highsmith,Tom Ripley,dokumentärfilmare,dokumentärfilmer,Eva Vitija

Eva Vitijas nya dokumentärfilm Loving Highsmith (2022) visar ändå en helt annan sida av Patricia Highsmith och ställer frågan som ingen verkar ha velat eller vågat ställa förut: Vem är kvinnan bakom myten?

Inför det kommande filmprojektet satte sig Eva Vitija i ett arkiv i Bern för att tyda de handskrivna anteckningarna som Patricia Highsmith vid sin död efterlämnat. Till en början fick Eva Vitija inte läsa allt, eftersom vissa partier var belagda med sekretess, men efter två år stod hela materialet till hennes förfogande.

–Ju mer jag bekantade mig med Patricia Highsmiths dagboksanteckning, desto mer förändrades min bild av henne. Här mötte jag plötsligt en ung charmerande kvinna som ville bli författare och som ständigt förälskade sig i nya kvinnor.

Hela dagen kände jag hennes läppars beröring. Kort sagt - jag är förälskad. ― Patricia Highsmiths dagboksanteckningar 5/5 1943

En välbevarad hemlighet

Under hela sin författarbana fick Patricia Highsmith ständigt svara på frågor varför hon levde ensam eller varför hon saknade familj. Först i början av 90-talet - i samband med nyutgivningen av romanen Carol (ursprungligen The Price of Salt) - gläntade hon på förlåten genom att erkänna att det var hon som under pseudonymen Claire Morgan skrivit den uppseendeväckande romanen om två kvinnors kärlek.

Bildtext Todd Haynes filmatiserade Carol år 2015 med Cate Blanchett och Rooney Mara i huvudrollerna. Bild: Modernista kriminallitteratur,kriminalförfattare,Patricia Highsmith,Tom Ripley,Carol

Patricia Highsmith har ett välförtjänt rykte som skildrare av känslokalla psykopater, men hennes ifjol utkomna dagböcker och Eva Vitijas nya dokumentärfilm kompletterar och nyanserar bilden av den surmulna och nyckfulla författaren som eftervärlden hittills känt henne som.

Bakom fasaden finns en levnadsglad och nyfiken kvinna som visserligen prioriterar skrivandet framom kärleken, men som vid sidan av en skarpsynt skildrare av psykopater också är en finstämd skildrare av kärlek - i synnerhet den mellan två kvinnor.

Lyssna på dokumentären: Det är bättre att vara deprimerad än konfunderad - ett program om författaren Patricia Highsmith

Medverkande: filmregissören Eva Vitija och filmkritikern Mårten Blomkvist. Skådespelaren Sara Soulié medverkar med uppläsning ur Patricia Highsmiths dagböcker.