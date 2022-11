Mitt i USA:s ödesval: Biden planerar ställa upp i presidentvalet 2024 – republikaner uppmanar Trump att skjuta upp sitt ”stora meddelande”

USA:s sittande president Joe Biden säger att han planerar att ställa upp i presidentvalet 2024, men att han ger sitt besked först i början av nästa år.

Presidentkandidaturen är ett familjebeslut, sa Biden under en presskonferens på onsdagen.

– Jag tror att alla vill att jag ska ställa upp, men vi kommer att diskutera det.

Vita huset har tidigare berättat att Biden planerar ställa upp i nästa presidentval, trots den oro som finns inom det demokratiska partiet.

Oron handlar om Bidens svaga förtroendesiffror och hans ålder. Han fyller nämligen 80 senare i november.

Biden har en historia av felsägningar inför stor publik. Han blandade till exempel mellan kriget i Irak och Ukraina och om hur hans son dog under ett valmöte i Florida i början av november.

USA mitt i ett ödesval

Mellanårsvalet, vars rösträkning pågår som bäst, brukar enligt tradition ge en fingervisning om hur amerikanerna tycker den sittande presidenten klarat sig.

Republikanerna ser ut att gå mot en majoritet i kongressens representanthus, där demokraterna tidigare haft majoritet.

Enligt CNN har republikanerna nu 209 platser medan demokraterna har 191 platser. För att få majoritet krävs att ett parti får 218 platser.

I år har mellanårsvalet beskrivits som ett ödesval för den amerikanska demokratin.

Racet till majoritet i senaten har blivit en nagelbitare. Demokraterna har 48 platser och republikanerna 49 – för majoritet krävs 51 platser. Demokraterna kan få majoritet med 50 platser, eftersom vicepresident Kamala Harris röst avgör vid jämna omröstningar.

Senaten kommer att avgöras av tre vågmästardelstater: Arizona, Nevada och Georgia.

I Arizona och Nevada pågår rösträkningen och det är jämnt. Delstaten Georgia ordnar nyval oden 6 december då ingen av senatorskandidaterna lyckades få över hälften av rösterna.

Det parti som vinner i två av de tre delstaterna tar kontroll över senaten.

Kommentar: Ingen röd våg i USA – republikaner anklagar redan Trump för misslyckat mellanårsval Det blir ingen jordskredsseger för republikanerna i det amerikanska mellanårsvalet, vilket de ivrigaste inom partiet hoppats på. Det vågar man redan säga medan miljontals röster ännu räknas runtom i USA.

Donald Trump ger ledtrådar om kandidatur

Den republikanska expresidenten Donald Trump har under ett valmöte i Ohio sagt att han kommer att ”meddela något stort” den 15 november. Amerikanska medier spekulerar att det kan handla om att han ställer upp i presidentvalet.

– Jag berättar väldigt snart, har Trump sagt när reportrar frågat honom om vem han skulle välja som sin vicepresidentkandidat.

En annan förhandsfavorit som republikanernas presidentkandidat är Floridas återvalda guvernör Ron DeSantis.

Donald Trump har sagt att han skulle avslöja ”föga smickrande” saker om guvernören ifall han ställer upp i valet.

– Jag tror inte att det skulle vara bra för partiet [om DeSantis ställer upp], har Trump sagt enligt The Guardian.

Republikanska rådgivare har enligt The Washington Post bett Trump att skjuta upp sitt kungörande. Det kunde enligt rådgivarna vara skadligt för honom, eftersom flera kandidater som han understött har presterat dåligt i mellanårsvalet.

Artikeln uppdaterades den 10.11.2022 klockan 9.23 med uppgifter om att Trump betts skjuta upp sitt kungörande och klockan 9.29 lades det till i rubriken.

Källor: BBC, CNN, The Hill, The Guardian, Forbes, The Washington Post