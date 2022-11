På internet kan du låtsas vara någon annan och leva ett virtuellt liv, du kan dejta, du kan hjälpa och du kan förtjäna pengar – hur ser de mönster som formar våra online-liv egentligen ut?

Internet är med i princip allt vi gör; från maten vi äter till relationerna vi skapar, och dessutom i det mesta vi gillar att se, spela, läsa och lyssna på.

I UR:s poddserie Algoritmen utforskas de synliga och osynliga mönster och formler som driver våra online-liv, och väver oss samman med varandra och med internet.

Vårt fysiska internet

Det kan vara lätt att tro att internet mest består av trådlösa nätverk och satellitsignaler men i själva verket är internet mycket mer fysiskt och sårbart. Visste du att det går tiotusentals kilometer långa kablar under världshaven som kopplar ihop oss med resten av världen? Och att det har hänt att en haj någon gång ha gnagt av en kabel.

I poddseriens första avsnitt hör vi om hur en tant med en spade i handen i Georgien av misstag fick hela Armeniens internet att slockna. Och vi får träffa svenska Anne-Marie som innehar en värdefull och väldigt hemlighetsfull metallnyckel med vilken hon kan komma in i internets kärna.

Bild: Alamy/All Over Press elektriker,elektricitet,Elektricitetsproduktion och -distribution,elverk,elektricitet (laddning)

Youtubers och adapokalypsen

I ett annat avsnitt av Algoritmen bjuds vi in i youtubarnas värld. Vi får höra tips och råd av kända youtubers om vad man ska tänka på om man funderar på att starta en egen Youtubekanal. Det räcker inte med att du bara vill bli en youtuber för att bli en youtuber. Tänker du så är du helt fel ute.

Vi får höra en analys om Youtubes känsliga relation till sina annonsörer och hur snabbt stora annonsörer kan dra sig ur vilket påverkar alla dem som skapar innehåll för plattformen. Det är det som kallas adapokalyps.

Bild: AOP Youtube,internet

På nätet kan ingen se dig, du kan låtsas

Tanken på att kunna vara någon annan än den man på riktigt är har funnits lika länge som internet. I det här avsnittet handlar det om varför man vill låtsas vara någon annan och hur det kan påverka folk omkring en. Vi får höra den berörande berättelsen om Mats Steen, som i verkligheten levde sitt liv isolerad hemma hos sina föräldrar med en allvarlig muskelsjukdom som inte gick att bota. Men online levde han ett helt annat liv. Där var han en stark legend i World of Warcrafts spelvärld.

Blockchain - länk för länk

I den här delen får vi veta vad en blockchain är och hur den fungerar. Blockchain eller på svenska, blockkedja är tekniken som ligger till grund för olika kryptovalutor som exempelvis bitcoin. Vi får höra om att man via kryptovaluta också kan föra fram politiska budskap som man gjorde i Kina när kinesiska statens censur slog till mot Me too berättelser. Det här kan låta förvirrande men det är faktiskt så att bakom kryptovalutan finns en blockkedja som låser betalningsinformationen och samtidigt gör den tillgänglig för alla som har en del i kedjan.

Varje pengatransaktion får också ha med en bit text. Och det var i det här lilla utrymmet som kinesiska studenter lyckades föreviga sina Me too berättelser.

Vi får också höra om när det går snett med blockkedjan och människor som har pengar i kryptovärlden förlorar enorma summor pengar.

Bild: /All Over Press Bitcoin,bärbara datorer

Paul Le Roux - programmeraren som blev gangsterboss

I den här delen får vi ta del av en true crime-historia om Paul Le Roux. Vi får höra om hur han gick från att vara en idealistisk byggare av mjukvara till att bli hjärnan bakom ett globalt, kriminellt imperium.

Paul Le Roux var en sydafrikansk datanörd som var smartare än genomsnittet. Kanske en så kallad ”master mind”?

Han skapade gratis mjukvara som man kunde dela fritt. Många använde sedan hans mjukvara till att bygga nya säkerhetsprogram som de sålde vidare till företag och blev rika på Pauls uppfinning. Det här gjorde Paul frustrerad. Han såg andra göra pengar på sina idéer. Han ville också förtjäna stora pengar!

Han började sälja receptbelagda smärtstillande läkemedel till amerikaner online. Det var inte i sig olagligt men nog på gränsen till det. Och det var bara början på hans resa in i den kriminella världen.

Han kom allt mer i kontakt med kriminella personer och ingen vet varför han valde att gå den kriminella vägen med troligen för att han såg att där fanns mera pengar att förtjäna än den lagliga vägen.

Paul Le Roux styrde sitt kriminella imperium mellan åren 2006-2012 från sin dator. Hans verksamhet kom att innefatta droghandel, vapenhandel och det finns misstankar om att han var inblandad i försäljningen av missilsystem till Iran.

Bild: Julien De Rosa / EPA vapenhandel,vapenindustri,skjutvapen

Det andra internet- Kinas sociala medier

I Kina har man ett eget internet. Det här beror på datalagar och den kinesiska statens censur. Staten kräver insyn också i de sociala medierna vilket har lett till att sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter inte finns i Kina. Men i Kina har de helt egna sociala medier som kanske till och med fungerar bättre än våra västerländska.

Eller vad säger du om WeChat som uppstod som en kopia av Whatsapp men som sedan utvecklats och numera är integrerad i mycket annan service. Exempelvis WeChat pay är ett betalningssätt i chatten som liknar MobilPay.

Vi kanske tror att kineserna sitter och längtar efter att få använda våra tjänster men så är det inte. De har Weibo som är deras Twitter, WeChat och Douyin som är som vår Tik Tok.

Hela 1,3 miljarder kineser använder sina egna medier och är helt nöjda med det. Dessutom kan de komma åt Facebook och till exempel Instagram via VPN. Vi får också höra om hur kinesiska techbolag jobbar runt censurreglerna i Kina och vi får höra varför västerländska sociala medier önskar att bli mer lika de kinesiska.

Bild: Lehtikuva Xi Jinping

Wara - från virtuell sexarbetare till aktivist IRL

Det här avsnitten handlar om nätaktivism och om hur mycket information som samlas in på nätet om oss och våra vanor och sedan säljs de vidare. Bland annat Facebook har åkt fast för det här.

Vi får också höra om den nyskilda IT-killen Alejandro Candedo vars liv gick från att försöka tjäna extra pengar som virtuell sexarbetare i online världen Second Life, till att han blev en symbol för en proteströrelse mot Bolivias president. Hans liv på Second Life gick ut på att han var en påhittad avatar. Han blev som digitalt skyddshelgon som uppdaterade sina följare om händelserna under protesten.

Bild: The Fabricant digital,digitalisering,mode

Dejtingapparna - så svajpar algoritmerna på dig

I den här delen står nätdejting i fokus. Vi tittar närmare på dejtingapparnas algoritmer och striden mellan Tinder och den konkurrerande appen Bumble. Du får höra om hur Tinder egentligen har gjort för att lyckas bli en ikon för singelskapet. Vet du hur det lönar sig att svajpa för fler matchningar?

