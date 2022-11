Ronja Savolainen fick äntligen spela mot Damkronorna – och sänkte ärkerivalerna: ”Väldigt glad över att målet kom mot just Sverige”

Har Damlejonen skakat av sig VM-fiaskot? På basis av de två första matcherna efter besvikelsen är alla frågor inte besvarade – men trenden ser positiv ut.

Det har bara gått två månader sedan VM slutade i en historiskt dålig sjätteplats för Finland. Med tanke på det fanns en hemmaturnering högt upp på önskelistan.

Turneringens första match, mot Schweiz i tisdags, slutade i en 4–0-seger i Vierumäki. På torsdagen fick Damlejonen möta Sverige i Åbohallen kort före Herrlejonens EHT-säsongspremiär.

Men någon styrkedemonstration blev det inte.

Damlejonen var stundvis rejält tillbakapressade under början av matchen och det var i praktiken bara den ”nya” förstakedjan med Noora Tulus, Viivi Vainikka och framför allt Elisa Holopainen som lyckades skapa något offensivt.

Damkronorna kom ändå inte heller till värst farliga lägen. Och Anni Keisala stoppade alla skott på mål.

Förstakedjan levererade

Matchens första mål kom först i den första periodens sista minut då Sanni Rantala överraskade Ida Boman från blålinjen. Med förstalinan inne på isen, förstås.

– Vi har fått jobba tillsammans länge och nu börjar arbetet bära frukt. Det finns inte något hemligare än så bakom det, summerar Tulus efteråt för Yle Sporten.

Bildtext Noora Tulus passade fram alla finländska mål på torsdagen. Bild: All Over Press Noora Tulus

Den andra perioden bjöd inte på några mål alls, trots att både Finland och Sverige fick spela i powerplay. Både Holopainen och Petra Nieminen spelade fram några smaskiga lägen, men skotten gick antingen på målvakten eller förbi.

Tvärtom var Damkronorna närmare att kvittera då en studsande puck hamnade hos Hanna Thuvik, som ändå inte klarade av att peta in spelredskapet i ett gapande tomt mål.

Istället var det Kajsa Armborg som fick peta in pucken för de blågula. Eller ”hacka” är ett mer beskrivande verb för sättet fjärdekedjan till slut lyckades slå in pucken förbi Keisala bara två och en halv minut in i den tredje perioden.

– Jag fick till en liten sving och lyckades få in pucken mellan benen på Keisala. Då får man vara nöjd, summerar Armborg efteråt, uppenbart glad över att ha fått sätta in pucken.

Savolainen satte stopp för måltorkan

Det hann inte stå oavgjort länge – fem minuter senare pangade Ronja Savolainen in 2–1 på passning av Tulus och Holopainen.

– Jätteskönt, har haft svårigheter med målskyttet hela säsongen. Det var skönt att få göra det mot just Sverige, jag är väldigt glad över det, säger Savolainen med ett brett leende på läpparna.

Bildtext Ronja Savolainen noterades också för en assist till Sanni Rantalas mål. Bild: All Over Press Sanni Rantala,Elisa Holopainen,Ronja Savolainen,Finlands damlandslag i ishockey

Och det är väl inte så konstigt att Savolainen var nöjd. Hon hann redan i två repriser dissa Damkronorna under VM då de inte klarat av att först fixa gruppsegern som skulle ha lett till en kvartsfinal mot Finland och sen missat den sista avgörande placeringsmatchen.

– Det var riktigt kul att möta dem. Jag minns inte ens när vi spelat mot dem senast. De visade att de hör hemma på den här nivån, men vi gör jobbet lite bättre och vinner, säger Savolainen.

Viivi Vainikka satte ännu in pucken i tom bur under matchens sista minut och avrundade siffrorna till 3–1. Så frågan är väl – är det här Finlands nivå just nu?

”Tajt, intensivt”

Förvisso saknades både Susanna Tapani (som förra veckoslutet vann ringette-VM-guld) och Michelle Karvinen (som ville ha en paus från landslaget) från truppen. Och visst var trion Tulus-Holopainen-Vainikka flera snäpp före någon svensk kedja.

Men med tanke på hur Damlejonen presterat de senaste åren var resultatet riktigt jämnt.

– Det är en tajt match, intensiv match att spela. Det var roligt och tufft där ute, tråkigt att vi förlorar men jag tycker att vi gör en bra match. Ligger nära, kunde vara åt båda hållen men i dag drog vi det kortare strået, summerar Armborg, till synes inte alls besviken.

Bildtext Blågul målglädje. Bild: All Over Press Sveriges damlandslag i ishockey,Kajsa Armborg

– Vi måste bara ta vara på våra målchanser, summerar i sin tur Damlejonens chefstränare Juuso Toivola.

Och i ärlighetens namn ska vi säga att förstakedjan hade flera jättelägen att sätta in pucken under matchens gång.

Första samlingen efter VM-fiaskot

Efter VM-floppen intygade Toivola att landslagsledningen kommer att skrida till åtgärder. Vilka åtgärderna varit vill han inte konkretisera. Men han intygar att landslaget jobbar annorlunda nu.

– Vi har diskuterat tillsammans. Vi hade en bra början på lägret i måndags, det var första gången vi samlades. Vi talade om våra värden och hur vi vill vara och se ut. Spelarna har varit energiska inför den här turneringen och hela säsongen.

– Alla lag har spelregler. Vi växer som lag i turneringen och under säsongen. Vi har nya och rutinerade spelare som det gäller att få ihop. Alla människor är olika personer och det gäller att få ut allt av alla och på det sättet bra resultat, säger Toivola.

Bildtext Juuso Toivola. Bild: All Over Press Finlands damlandslag i ishockey

Tulus och Savolainen håller med.

– Jag tycker att alla bara måste kolla i spegeln och tänka på vad man kan göra bättre. Det är bara så mycket vi kan göra annorlunda. Vad vi gör i vardagen, vad vi sen gör i landslaget och hur vi använder tiden för att bli så bra som möjligt, säger Tulus, som noterades för 0+3 på torsdagen.

– Vi som lag kan vara mer öppna. Vi har roligt med varandra och det är inte någon spänd stämning. Vi är ärliga mot varandra, vi vågar vara oss själva. Man måste visa att man vill spela och vinna och det var kanske det vi tappade. Vi har talat om allt och det ser bra ut, alla trivs, kompar Savolainen och tillägger:

– En bra människa är en bra spelare.