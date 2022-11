Unga från utsatta länder höjer rösten på klimatmötet: ”Inte rättvist att vi måste ta lån för att betala för skador de rika orsakar”

Greta Thunberg deltar inte i klimatmötet i år men desto mer uppmärksamhet får andra unga klimataktivister. Eftersom klimatmötet ordnas i Afrika i år är andelen ungdomar från afrikanska länder stor. Deras budskap fokuserar på klimaträttvisa.

Med slagord och sång höjer klimataktiva från hela det globala syd rösten på FN:s klimatmöte i Sharm el-Sheikh. Tonerna från alla barnfamiljers hit Baby shark har fått nya ord: ”Loss and damage (sv. förlust och skada), nana nanana”.

Det är FN-paraplyet för ungdomsorganisationer Youngo som kallat till demonstration och fokuset på just frågan om förlust och skada är stort överlag på klimatmötet i år.

Var är rättvisan här? Vi får ta lån för att betala för de skador de rika ländernas klimatuppvärmning orsakar!

Det handlar om krav på att de rika länderna ska ersätta den skada som klimatuppvärmningen och de rikas utsläpp orsakar i de fattigare länderna.

Samuel Okorie från Nigeria greppar megafonen och ropar:

– Var är rättvisan här? Vi får ta lån för att betala för de skador de rika ländernas klimatuppvärmning orsakar!

”Hela byar har spolats bort”

Som det är nu ges merparten av klimatfinansieringen som lån från industriländerna. Lån som sedan går till att betala för klimatskador, säger Okorie och berättar om sitt hemland:

– Hela byar har spolats bort på grund av översvämningar. Deras levebröd har förstörts och det leder till arbetslöshet, migration och ökar risken för fattigdom.

Porag Aman från Bangladesh, ett av de mest utsatta länderna för klimatkrisen, fyller på:

– För mitt land är klimatkrisen en enorm risk. Folk förlorar sina liv, sina hus. Deras hem blir under vatten. De kommer att bli klimatmigranter.

Första gången frågan diskuteras på klimatmötet

I år är första gången som frågan om förlust och skada har lyfts upp på klimatmötets agenda. Det är en seger i sig för det globala syd, alltså Latinamerika, Afrika, Asien och Oceanien.

Att klimatmötet ska behandla frågan har de fattigare länderna och biståndsorganisationerna önskat länge, men på mötet i Glasgow i fjol fick frågan inte utrymme.

Vad diskussionerna kan leda till rent konkret är ändå högst oklart, eftersom både EU och USA i praktiken motsätter sig en ny finansieringsmekanism i frågan: Det finns redan andra former av bistånd för klimatkatastrofer och andra former av klimatfinansiering.

Samtidigt visar de senaste rapporterna att världen med de nuvarande åtgärderna är på väg mot en uppvärmning på 2,4 grader, jämfört med förindustriella tider. Parisavtalet har lagt smärtgränsen vid 1,5 grader. 80 procent av världens utsläpp orsakas G20-länderna.

”Om ni inte jobbar för 1,5 grader vill ni se Nigeria spolas bort”

Alldeles avgörande för de länder som drabbas värst av klimatkrisen är ändå att i-länderna blir snabbare på att minska på sina utsläpp. Länderna måste komma överens om en snabbare tidtabell för att fasa ut de fossila bränslena.

Det här är också Finlands och EU:s huvudmål med förhandlingarna: Åtgärderna för att bromsa klimatuppvärmningen måste stärkas. Världens länder har via Parisavtalet 2015 förbundit sig till en uppvärmning på 1,5 grader och nu behöver länderna leverera.

Avgörande för att det ska hända är att de fossila bränslena fasas ut i snabbare takt, och det är de stora industrialiserade länderna som arbetet behöver fokusera på.

When I say youth, you say power!

Nästa vecka kommer G20-länderna att mötas på Bali. En stor nyhet under torsdagen var att USA:s och Kinas presidenter Joe Biden och Xi Jinping kommer att träffas där efter lång stund av kyligare relationer.

G20-mötet har inte annonserat att klimatet står på agendan och framför allt: På G20-mötet har de fattigare länderna ingen röst. På klimatmötet i Sharm el-Sheikh har de det.

– When I say youth, you say power (sv. När jag säger ungdom, säger ni makt), skallar ropen på demonstrationen och fortsätter:

– When I say finance, you say now (sv. När jag säger finanser, säger ni nu)!