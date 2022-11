Tusentals barn har rest genom musiklandet tillsammans med Inger – landets första svenskpråkiga musiklekskola fyller 50

Musik tidigt - ger massor!

Det är liv och lust när dagisbarnen i Vasa-förorten Sundom har musiklekskola! Med enorm energi och glädje kastar sig gruppen in i det rytmiska musiklandet under Kuula-institutets Isabella Häger-Björkgrens ledning. "Sjörövar-fabbe" och "Min Lilla häst" är några smakprov som gruppen med stor glädje bjuder på under den timme jag är på besök.