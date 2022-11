”Niskanen är i dålig form” – finske OS-mästaren fick stryk av fem norrmän och var självkritisk, norske tränaren drar inga slutsatser inför världscupen

10 km (k), herrar:

1. Simen Hegstad Krüger, NOR 24.34,9

2. Pål Golberg, NOR +7,8

3. Martin Nyenget, NOR +12,1

4. Didrik Tønseth, NOR +12,3

5. Daniel Stock, NOR +21,1

6. Iivo Niskanen, FIN +21,5

7. Markus Vuorela, FIN +33,4

8. Francesco Fabiani, ITA +33,5

9. Sindre Skar, NOR +39,7

10. Emil Iversen, NOR +40,2