Yle i Cherson: I stadens utkanter firar man Rysslands nederlag – nu ska allt som förstörts byggas upp igen

Bara myndigheter som röjer minor eller har med sig humanitär hjälp släpps in i staden Cherson. I utkanten av staden träffade Yles redaktör ukrainare som befriats från ockupanterna.

Ludmila ordnade ingen fest, men vrålade av hela sitt hjärta. Så säger hon till Yle om stunden då hon förstod att Ryssland flytt till andra sidan av floden Dnepr.

– Jag hurrade, sjöng och var glad. Men man kan inte ordna några ordentliga fester här.

Bildtext Ludmila skrek av glädje när Ukraina befriade Cherson. Bild: Antti Kuronen / Yle Cherson,Cherson oblast,Ukrainakrisen,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina

Ludmila utstrålar glädje trots att den ryska ockupationen varit tung för hennes familj. Hon driver en liten matbutik med sina pojkar.

På andra sidan gatan finns en större förstörd affärsbyggnad.

– Två projektiler träffade den. Jag vet inte om vi någonsin kan återställa byggnaden, säger Ludmilas son Leonid.

Bildtext Leonid undersöker skadorna på sin matbutik. Ryska raketer träffade butiken. Bild: Antti Kuronen / Yle Cherson,Cherson oblast,Ukrainakrisen,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina

Familjen hade också andra butiker i Chersonområdet. De är alla förstörda.

– Jag vet inte hur vi ska bygga upp allt igen, men alla här vill återgå till ett normalt liv. Därför tänker vi bygga upp det, säger Leonid.

– Livet håller på att återvända. Folk återvänder hit, fortsätter Ludmila.

Soldaterna försäkrar att Ukraina kommer att befria alla sina territorier

Det vimlar av folk utanför butiken. Bland kunderna finns flera soldater som har permission. De berättar att de är i tjänst fem dagar åt gången och sedan lediga i fem dagar.

En av männen har fått luftvärnsutbildning utomlands. Tillsammans med sin kamrat försäkrar han att Ukraina kommer att befria alla sina territorier.

– Jag är från Melitopol. Jag har släkt och vänner där. Jag kan inte lämna dem under rysk ockupation.

Yle publicerar inte namnet på byn eftersom det finns en militärbas i närheten.

Bildtext I den lilla butiken i byn är det fullt upp. Många soldater köper något smått att äta på sin lediga dag. Bild: Antti Kuronen / Yle Cherson,Cherson oblast,Ukrainakrisen,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina

Byn var ockuperad en tid, men befriades redan tidigare av Ukraina.

En kvinna kommer in i butiken med sina tre barn. De har flytt från Nova Kachovka. Där har de levt under rysk ockupation under fasansfulla omständigheter.

En under tioårig pojke berättar.

– Ryssarna kom till vår by. De letade efter människor som skickade koordinater till Ukrainas försvarsmakt. De sköt direkt om de hittade en misstänkt.

En högst tioårig pojke berättar om en fruktansvärd incident som han blev vittne till.

– En gång skrek en man på gatan ”Heder åt Ukraina”. Ryssarna dök upp från ingenstans. Den mannen lever inte längre, säger han allvarsamt.

Bildtext Pojkarna bodde i Nova Kachovka under den ryska ockupationen. De såg hur ryssar sköt en man som bodde där. Bild: Antti Kuronen / Yle Cherson,Cherson oblast,Ukrainakrisen,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina

I Nova Kachovka finns en enorm damm över vilken en del av ryssarna flydde till floden Dneprs östra strand. Det är för tidigt att återvända dit.

En äldre suckar av lättnad: ”Beskjutningen har försvunnit”

På byns huvudväg är alla glada över Rysslands förlust. Många hus är förstörda av rysk beskjutning. Nu är det dags att bygga upp allt igen, säger de.

– Beskjutningen är borta. Det är helt tyst, säger den över 80-åriga Julia med en lycklig suck.

Hon berättar att hon har släkt i staden Cherson.

– Det är synd att jag ännu inte får åka dit och hjälpa dem. I Cherson är det brist på allt, säger hon.

Bildtext Julia är lycklig över att det är tyst i byn igen. Bild: Antti Kuronen / Yle Cherson,Cherson oblast,Ukrainakrisen,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina

Ryska styrkor förstörde infrastruktur i Cherson innan de drog sig ur staden. Bland annat elnätet förstördes.

Också i närheten av den här byn ser man många förstörda elledningar.

Enligt myndigheterna är det humanitära läget svårt i staden Cherson.

På landsvägen som leder dit ser man hela tiden konvojer med humanitär hjälp och minröjningsfordon.

Bildtext Också i den här lilla byn i Chersonområdet är många byggnader förstörda. Bild: Antti Kuronen / Yle Cherson,Cherson oblast,Ukrainakrisen,ryska invasionen av Ukraina 2022,ryskt anfall mot Ukraina

Myndigheterna vill enligt bästa förmåga röja minor och andra fällor som Ryssland gillrat innan folk återvänder till hem och byggnader där de ryska trupperna har varit.

Här hittar du de senaste nyheterna om läget i Ukraina.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Yle Hersonissa: Kaupungin laidalla iloitaan venäläisten tappiosta – nyt alkaa tuhojen korjaaminen av Antti Kuronen. Svensk version av Lukas Lindström.