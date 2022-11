Kurdiska PKK förnekar inblandning i Istanbul-attacken – diplomat: Taktiskt av Turkiet att skylla på kurder

Kurdistans arbetarparti PKK säger att det inte står bakom söndagens bombattack i Istanbul då sex människor dödades. Turkiet har beskyllt både PKK och den syrisk-kurdiska YPG-milisen för dådet.

PKK meddelar på sin webbsida att partiet inte slår till mot civila.

Syrisk kvinna påstås vara misstänkt

Det var på söndagseftermiddagen som en bomb detonerade på den kända gågatan Istiklal Caddesi, nära Taksimtorget i den europeiska delen av Istanbul.

Tiotals människor skadades i dådet. De turkiska myndigheterna meddelade på söndag kväll att antalet skadade var 80.

På måndagen anklagade Turkiet PKK för dådet och sammanlagt har ett femtiotal personer gripits.

Videobilder som kablats ut visar hur turkisk polis griper en kvinna som påstås vara syrisk, misstänkt för att ha placerat ut bomben. Hon ska i förhör ha sagt att hon fått hjälp av kurdiska krigare.

Diplomat: Taktiskt drag att skylla på kurderna

Det här är ändå uppgifter som den tidigare svenska Turkietambassadören Michael Sahlin säger att man bör ta med en nypa salt. Han uttalar sig för Sveriges television.

– Det är taktiskt väldigt lämpligt att peka ut PKK i det här läget – nästan oavsett vad man vet.

Enligt honom finns det två möjliga aktörer bakom explosionen - Islamska staten och PKK. Så har det varit tidigare och så är det nu, säger han.

Michael Sahlin påminner om terrordåden som skedde runt om i Turkiet år 2016. De utfördes antingen av PKK eller IS. Skillnaden ska ha varit att PKK riktade in sig på militära mål, medan IS dödade och skadade civila, säger han.

Natoförhandlingarna gör allt mer känsligt

Sahlin säger att man måste se anklagelserna bland annat i ljuset av de pågående förhandlingarna mellan Turkiet, Sverige och Finland om Natomedlemskap, och vad som påstås om olika kurdiska grupperingar.

– Förhandlingarna handlar om känsliga saker för Turkiet som har att göra med legitimiteten i deras kamp mot vad de definierar som terrorism. Kommer det då ett bombdåd, då är det svårt för någon att hävda att det inte handlar om terrorism.