Riikka Sallinen efter Hall of Fame-ceremonin: ”Nu är jag en av dem”

Riikka Sallinen var en av de sex nya spelare som i år invaldes till ishockeyns Hall of Fame. Sallinen är den tredje finländska ishockeyspelaren och den första europeiska kvinnan att bli invald.

Endast Jari Kurri och Teemu Selänne har av de finländska ishockeyspelarna tidigare blivit invalda i hedersgalleriet.

De övriga Hall of Fame-spelarna som blev invalda samtidigt med Sallinen var Daniel Sedin, Henrik Sedin, Daniel Alfredsson, Roberto Luongo och Herb Carnegie.

Sallinen deltog inte i ceremonin i Toronto på grund av att hon driver en praktik inom fysioterapin i Sverige. Men att hon uppskattade att bli den första europeiska damspelaren som valdes in var uppenbart under videointervjun.

– Om jag tänker på alla fantastiska spelare som är i Hall of Fame, så har jag sett många av dem och försökt vara så bra som de är. Sedan finns det också några Hall of Famers jag har spelat mot och nu är jag en av dem. Så jag är så tacksam och hedrad över att vara en Hall of Famer, sa Sallinen.

Bland höjdpunkterna under sin karriär nämner Sallinen att spela i det första världsmästerskapet för kvinnor i Ottawa 1990 och att hjälpa Finland att vinna en bronsmedalj vid OS i Nagano 1998, det första med ishockey för damer.

– De här två upplevelserna kändes lika avlägsna för mig för när jag var en liten flicka. Jag kunde inte ens drömma om att spela i VM eller OS eftersom det inte fanns för kvinnor, sa Sallinen.

Sallinen avslutade sin karriär första gången redan år 2003 för att fokusera på sin familj och för att starta sin karriär inom sjukgymnastiken. Hon återvände år 2013 och blev den äldsta spelaren att ta en OS-medalj i ishockey när hon som 44-årig hjälpte Finland att vinna brons igen vid OS 2018.

Källa: NHL:s webbplats