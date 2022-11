Att göra en visselpipa i trä är lätt – att få den att låta som man vill är själva utmaningen

När man gör fina instrument väljer man noggrant ut trävirket för att få den optimala klangen. När det kommer till visselpipan i trä handlar det mindre om klang och djup och mer om pip och vassa väsningar.

Det är bra att vara förberedd på att det krävs tålamod och justering innan man får den att låta som man vill, men alla snickerier har sina egna utmaningar.

Bildtext I början kan det låta ganska illa, men det tar sig om man inte ger upp.

Du behöver:

1 träbit som är 20 mm bred, 30 mm hög och cirka 60 mm lång

2 träbitar som är 4 mm breda, 30 mm höga och 60 mm långa

en 20 mm tjock borr, en såg och lim

Gör så här:

Borra ett hål med diametern 20 mm i den 20 mm breda träklossen. Borra hålet så att det blir 3-4 mm trä på ovansidan av hålet och cirka 7 mm framför.

Såga bort en 3-4 mm tjock del i den övre kanten av visselpipan, det är här luften skall in. Biten skall senare limmas tillbaka så kasta inte bort den.

Bildtext En halvfärdig visselpipa.

Det verkar vara så att luften skall gå in lite under hålets högsta punkt, en del av luften far ut och en del rullar runt i hålet och då bildas ett visselljud.

Tryck ihop delarna och justera bladet tills det kommer ett bra ljud. När man hittat läget gäller det att märka upp och limma fast delen med hål, sidor och den 3-4 mm tjocka del som tidigare sågades bort.

Om man vill ha ett ljud som låter som det man använder i fotbollsbranschen kan man kasta in en träkula i hålet innan man limmar fast sidorna.

När limmet torkat kan du forma och fixa till visselpipan så att det inte bara har en unik look utan också ett unikt sound.