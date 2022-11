Första hjälpleveranserna har anlänt till Tigray – Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed lovar att upprätthålla fredsavtalet som slutits med rebellstyrkorna

Biståndsorganisationer har nu kunnat ta sig till den norra etiopiska delstaten Tigray där ett blodigt inbördeskrig pågått i två år. FN varnar att många av invånarna befinner sig på gränsen till svält.

Under onsdagen har FN:s livsmedelsprogram WFP:s första hjälpkonvoj anlänt till den krigsdrabbade delstaten Tigray. David Beasley, chef för FN-organet, twittrar att de första lastbilarna nu rullar in i Tigray för första gången sedan fredsavtalet undertecknades för två veckor sedan.

Den etiopiska regeringen och rebellorganisationen (TPLF) skrev i början av november under ett fredsavtal som avslutade ett tvåårigt inbördeskrig som dödat omkring en halv miljon människor och drivit miljontals människor på flykt.

I Tigray bor sex miljoner människor som lider av en allvarlig brist på mat och medicin. Invånarna har också drabbats av begränsad tillgång till grundläggande tjänster såsom el, bank och kommunikationskanaler.

Obegränsat humanitärt tillträde

I lördags kom parterna också överens om att ge obegränsad humanitär tillgång till Tigray.

En talesperson för WFP sa till nyhetsbyrån AFP att 15 lastbilar har kört in i regionen under onsdagen och ”att fler förväntas under de kommande dagarna”.

”Framstegen måste fortsätta. Alla sidor måste upprätthålla avtalet. Grundläggande tjänster måste återupptas omedelbart”, säger Beasley, chef för livsmedelsprogrammet.

Lastbilarna ska ha kört längs en rutt genom grannregionen Amhara för första gången sedan juni 2021 då TPLF-styrkor återerövrade Tigray från federala styrkor och expanderade regionen till de angränsande provinserna Amhara och Afar.

”Enorm lättnad”

I tisdags anlände också den första medicinska transporten från Internationella rödakorskommittén (ICRC) till Tigrays huvudstad Mekele. Enligt hjälporganisationen ska två lastbilar ha levererat mediciner, utrustning för första hjälpen och andra förnödenheter till sjukhus för att man ska kunna vårda patienter som behöver akutvård.

”Det är en enorm lättnad för oss att kunna leverera den här lasten. Sjukvårdssystemet i regionen är under extrem press och dessa leveranser är en livlina för människor i behov av medicinsk vård”, säger Nicolas Von Arx, chef för Röda Korsets delegation i Etiopien.

Biståndsorganisationer har inte kunnat leverera hjälp till delstaten sedan striderna återupptogs i augusti efter en fem månader lång vapenvila. Redan innan dessa strider var Tigray drabbat av en hungerkris. WFP varnade i början av augusti om att nästan hälften av regionens befolkning hotades av hungersnöd.

Sedan kriget började i november 2020 har det varit utmanande för hjälporganisationer att utföra sina transporter till Tigray på grund av strider längs vägarna, vägblockader och förstörd infrastruktur. Det har egentligen bara varit möjligt för hjälporganisationer att ta sig fram mellan juli till december 2021 och mellan april till augusti i år.

Bildtext Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed. Bild: /All Over Press Abiy Ahmed,Etiopien,Nobels fredspris

Lovat följa fredsavtalet

Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed har lovat att uppfylla de åtaganden man kommit överens om i fredsavtalet. Ahmed har sagt att hans regering lyckats säkra 100 procent av det som regeringen hade eftersträvat i förhandlingarna med TPLF.

”Vi har diskuterat och undertecknat (avtalet), vad som förväntas av oss härnäst är att utföra det löfte vi plikttroget gav”, har premiärministern sagt.

Utöver att internationella hjälporganisationer ges tillträde till regionen och att striderna upphör ska TPLF-styrkorna avväpnas och federala myndigheter återupprättas i Tigray.

Eritreansk militär som stridit tillsammans med de federala styrkorna mot rebellgruppen förväntas också dra tillbaka sina trupper från Tigray.

Trots framstegen finns det också utmaningar, som till exempel frågan om västra Tigray som har ockuperats av Amhara-miliser sedan inbördeskriget började. I avtalet nämns inte regionen vilket spär på oron om framtida konflikter. Men Abiy Ahmed tror att frågan kan lösas på fredliga sätt, bland annat genom att ordna en folkomröstning där.

Inbördeskriget i Tigray bröt ut när premiärministern och Nobels fredspristagare Abiy Ahmed skickade trupper till delstaten och anklagade TPLF för att attackera federala arméläger.

Rebellorganisationen har dominerat etiopisk politik i nästan tre decennier innan Abiy Ahmed tillrädde som premiärminister.

Källor: AFP, BBC, DN, Foreign Policy, Reuters