Raseborg sänker inte tomthyran för glasskiosken vid Spruthusskvären – EIF fick kioskplats vid Stallörsparken utan upphandling

Nu lediganslås de säsongsbundna kioskplatserna i Ekenäs för de kommande tre somrarna och platsen vid Stallörsparken ingår nu i upphandlingen.

Glasskioskinnehavaren vid Spruthusskvären i Ekenäs ansökte om sänkt tomthyra för sommaren med motiveringen att Raseborg tillät Ekenäs IF (EIF) driva en glasskiosk vid Stallörsparken utan att kioskplatsen upphandlades. Det innebar i sin tur att andra försäljare inte hade möjlighet att hyra tomtplatsen. Det här påverkade affärsverksamheten menar kioskinnehavaren.

Bildtext Vid Ekenäs IF:s glasskiosk tackade föreningen för understödet. Bild: Veronica Westerlund / Yle skylt,Ekenäs IF,Glasskiosker,Ekenäs,Raseborg

Men tekniska nämnden i Raseborg fattade under sitt möte den 15.11 beslutet att förkasta begäran. Nämnden menar att det nuvarande arrendeavtalet mellan kioskinnehavaren och staden gjordes under vintern 2020 för tre år framåt, medan avtalet med Ekenäs IF slöts under våren 2020 för att hjälpa idrottsföreningen genom pandemin. Med samma motivering fick EIF hyra kioskplatsen även sommaren 2021 och 2022.

Säsongerna 2020 och 2021 beviljades kioskplatserna i Raseborg hyresfrihet på grund av coronapandemin, men tekniska nämnden menar att sänkt hyra med motiveringen att EIF fick hyra kioskplatsen i Stallörsparken inte är i linje med den coronarelaterade hyresfriheten som staden beviljat tidigare år.

Nu är kioskplatsen i Stallörsparken med i upphandlingen

Nu inleder tekniska sektorn i Raseborg upphandlingen om kioskplatserna i Ekenäs för de kommande tre åren (2023-2025) och bland de tre kioskplatser som ledigförklaras finns nu även Stallörsparken med på listan.

Däremot har Raseborg valt att inte hyra ut en kioskplats i centrala Karis och redan 2021 förlängde tekniska sektorn arrendeavtalet för kioskplatsen i Norra Hamnen där företagaren Fredrik Holmström planerar ett glasscafé som ska ha öppet året om.

Bildtext Tre kioskplatser ingår i upphandlingen för de kommande tre åren. Bild: Veronica Westerlund / Yle Raseborg,Ekenäs,sommar,glass,kiosker,parker

De kommande säsongerna väljer Raseborg att inte heller begränsa kioskverksamheten till enbart glassförsäljning utan kioskerna får även sälja andra livsmedel. Kioskernas säsong varar från mitten av april till slutet av september och kioskerna måste fraktas bort mellan säsongerna.