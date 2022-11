Twitter låter inte de anställda komma på jobb – håller hela plattformen på att krascha?

De anställda på Twitter fick på fredagen besked om att de inte får komma till den fysiska arbetsplatsen och att utelåsningen pågår fram till måndag.

Beskedet, som refereras av flera internationella medier, ger ingen orsak till utelåsningen men de anställda uppmanas att inte diskutera bolagets interna angelägenheter med utomstående.

Turbulensen och de interna läckorna kring Twitter har varit omfattande alltsedan miljardären Elon Musk tog över Twitter för tre veckor sedan och betalade 44 miljarder dollar för det sociala mediebolaget.

Musk inledde sin nya roll som Twitterchef med att avskeda styrelsen och hälften av de anställda med motiveringen att bolaget måste göras lönsamt.

Twitters högkvarter i San Francisco. Bolaget har gått med vinst bara under åren 2018 och 2019.

Twitter har den senaste tiden förlorat mer än fyra miljoner dollar per dag, enligt Musk.

I onsdags gick Musk ut med ett ultimatum om att de anställda som är kvar måste förbinda sig till långa arbetsdagar eller lämna bolaget.

Deadlinen för det här gick ut på torsdagen. Hundratals anställda rapporterades ha sagt upp sig. Strax därefter kom beskedet om att den fysiska arbetsplatsen är stängd.

Litet bolag med stor genomslagskraft

Twitter hade innan Musk tog över drygt 7 000 anställda och är ingen storspelare bland de sociala medierna jämfört med Meta som driver Facebook och Instagram och har över 75 000 anställda.

Twitter har dock en bred användarbas bland politiker, journalister, aktivister och andra påverkare och har därmed fått relativt stor genomslagskraft i offentligheten.

Twitter var den förra amerikanska presidenten Donald Trumps främsta kommunikationskanal tills hans konto stängdes.

Exempelvis är Twitter som bäst en av de främsta plattformarna för rapportering kring det pågående kriget i Ukraina.

Alltför många nyckelpersoner kan ha avskedats

Elon Musk leder och äger sedan tidigare stora andelar i elbilsbolaget Tesla och rymdbolaget Spacex. Han har gjort sig känd för impulsivitet och kontroversiella utspel.

Flera anställda uppger nu anonymt att bortfallet bland anställda i nyckelposition är så stort att hela plattformen kan sluta fungera om det uppstår tekniska problem.

– Jag känner till sex kritiska system som inte längre har några tekniker kvar att sköta dem, säger en tidigare anställd till Washington Post.

Osäkerheten kring Twitter har fått användare att söka sig till andra plattformar som Mastodon, Tumblr, Instagram och Facebook, enligt flera medierapporter de senaste veckorna.

Omfattningen av den här utvecklingen är dock oklar.

