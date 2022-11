Backman: Det stora slaget om ölen är avgjort – Qatars västerländska veckor tar ny vändning

Glöm Galna dagar – i Qatar är det Västerländska veckor som gäller. Men någonstans måste gränsen gå, den här gången dras den vid alkoholen.

Vi börjar med att backa bandet ett par dagar och fokusera på ett klipp du kanske också skrattade åt. För det gjorde många.

Och visst är det ofrivilligt komiskt.

Ett gäng med engelska supportrar i Qatar fick enorm genomslagskraft på sociala medier för ett par dagar sedan. De hade hög energi på gatorna, men dålig koll på den ikoniska supportersången ”It's coming home”, som de försökte sjunga.

De betedde sig heller inte som de vanliga försupna engelska supportrarna brukar.

En annan relevant fråga är varför de överhuvudtaget var på plats i Qatar en vecka innan Englands VM-kickoff, då hotellrummen är få och dyra.

Uppgifter om att arrangörerna köpt och sponsrat fans får min misstänksamhet att öka, liksom bilderna på de lika högljudda tyska och spanska fansen i Doha, alla med uppenbart påbrå från Mellanöstern och Asien. Det såg suspekt koordinerat ut.

Men om du frågar arrangörskommittén är jag främlingsfientlig. Det handlar helt enkelt om supportertåg av indier bosatta i Doha som spontant fick för sig att bland annar ropa:

”Southgate is our super coach! Sterling is our super star! Pickford is our super keeper!”

”Alkohol? Backa, backa!”

Poängen? Qatar vill se västerländsk supporterkultur – på egna villkor. De säger sig vara tillåtande och toleranta under VM.

Den kommande månaden kommer landets hårda, traditionella värderingar tonas ner. Låt oss kalla det ”Qatars västerländska veckor”.

Homosexuella på gatan? Vi gillar det inte, men låt gå.

Shorts på stan? Så länge ni inte går in i officiella byggnader.

Alkohol? Ni får dricka, vi gör det inte. Okej, vi gör det, men inte öppet.

Nej vänta, vad sa du? Alkohol? Nej! Backa, backa.

Bildtext Så här såg supportrarnas verklighet ut i Ryssland 2018. Bild: imago/Sven Simon/ All Over Press FIFA:s fotbolls-VM 2018

Så har lite karikerat tongångarna varit i Doha det senaste dygnet. Först kom uppgifter om en hundraprocentig prisökning till 14 euro per ölstop, sedan skrev The Times att Qatar helt och hållet vill bli kvitt alkoholen vid arenorna.

Nu är det klappat och klart: Alkoholhaltig öl vid arenorna slopas helt. Nu går det bara att bli full vid de officiella fanzonerna i staden. Det bekräftar det internationella fotbollsförbundet Fifa.

Här i Doha är novembervärmen tryckande, svetten rinner ner för ryggen i strida strömmar. Det är klart att ölförsäljningen hade gått på högvarv och Qatar har enligt uppgift oroat sig över alltför förfriskade fans vid matcherna.

Ordern uppges komma från högsta möjliga ort: Allah och Al Thani. Alkoholkonsumtion står i strid med den muslimska tron och nu vill också den regerande emirfamiljen stoppa försäljningen under VM.

Rosenrasande och nyktra

Beslutet är samtidigt ett styrkebesked: Qatar visar vem som bestämmer. Det internationella fotbollsförbundet Fifa förfasas över planerna. De har nått en jättedeal med öltillverkaren Budweiser och den senaste utvecklingen luktar kontraktsbrott långa vägar.

Händelseutvecklingen är ett nytt bevis på att årets VM delar världen i stället för att förena den.

Västländer är rättmätigt förbannade på Qatar för mutorna, mästerskapsflytten till vintern och sättet migrantarbetare systematiskt utnyttjas i landet.

Qatar är argt på att väst ska lägga sig i den lokala kulturen och kallar det hela för rasism.

Nu tvingas fansen dessutom vara rosenrasande i nyktert tillstånd då favoritnationen släpper in det matchavgörande 0–1-målet på stopptid.