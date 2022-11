Starka comebacken i ligan: Veini Vehviläinen höll nollan i sin andra match för JYP

KooKoo–HIFK 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

00.32 1–0 Heikki Liedes (Joose Anttonen, Charle-Edouard D´Astous)

03.17 1–1 Teemu Tallberg (Otto Paajanen, Sebastian Dyk)

16.18 1–2 Eetu Koivistoinen (Ilari Melart, Kristian Vesalainen) pp

30.50 1–3 Otso Rantakari (Julius Nättinen, Sebastian Dyk) pp

33.01 2–3 Olli Korhonen (Miska Kukkonen, Teemu Engberg)

Ilves–Sport 4–3 efter förlängning (0–0, 0–1, 3–2, 1–0)

37.15 0–1 Jens Lööke (Axel Holmström, Simon Hjalmarsson) pp

41.08 1–1 Les Lancaster (Aku Räyt, Henrik Haapala)

48.45 2–1 Joona Ikonen (Les Lancaster, Eemeli Suomi) pp

49.32 3–1 Aku Räty (Matias Mäntykivi, Jyrki Jokipakka) pp

52.54 3–2 Lari Heikkinen (Teemu Väyrynen, Shaun Heshka)

59.46 3–3 Sebastian Stålberg (Shaun Heshka, Simon Hjalmarsson)

64.52 4–3 Joona Ikonen (Les Lancaster, Eemeli Suomi) pp

Jukurit–KalPa 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

21.18 0–1 Colby Sissons (Juuso Könönen) pp

22.55 0–2 Joona Riekkinen (Kasper Simontaival)

31.38 1–2 Patrik Puistola (Oliver Larsen, Johan Harju) pp

55.43 2–2 Michal Novarcik (Libor Zabransky, Niko Huuhtanen)

56.10 2–3 Colby Sissons (Benjamin Korhonen, Jaakko Rissanen)

JYP–HPK 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

08.02 1–0 Reid Gardiner (Braden Christoffer, Ville Ottavainen)

21.45 2–0 Jere Lassila (Joshua Teves, Robert Rooba)

27.10 3–0 Reid Gardiner (Braden Christoffer, Jerry Turkulainen)

48.40 4–0 Jerry Turkulainen (Juuso Puustinen, Sami Niku) pp

Kärpät–SaiPa 2–2 efter förlängning (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

07.09 0–1 Ville Vainikainen (Olavi Vauhkonen, Jarno Koskiranta)

25.56 1–1 Joonas Kemppainen (Ludwig Byström, Joel Blomqvist) pp

30.20 1–2 Valtteri Ojantakanen (Kalle Maalahti, Olavi Vauhkonen) pp

49.55 2–2 Petter Emanuelsson (Peter Tiivola, Julius Junttila)

62.26 2–3 Kalle Maalahti (Kristian Pospisil, Jarno Koskiranta)

Lukko–TPS 3–2 efter straffar (1–1, 1–1, 0–0, 0–0)

03.22 1–0 Thomas Gregoire (Julius Mattila, Sebastian Repo)

18.31 1–1 Lauri Korpikoski (Jasse Ikonen, Pavol Skalicky)

36.38 1–2 Martin Johansson (Valtteri Pulli, Michael Dal Colle)

39.24 2–2 Thomas Gregoire (Otto Somppi, Linus Nyman)

65.00 3–2 Sebastian Repo

Ässät–Tappara 5–1 (1–0, 1–0, 3–1)

06.41 1–0 Joachim Rohdin (Aleksi Heimosalmi, Will Graber) pp

38.17 2–0 Roope Talaja

47.51 3–0 Kalle Myllymaa (Will Graber, Niklas Rubin)

49.50 4–0 Will Graber (Kalle Myllymaa, Jami Virtanen)

50.30 5–0 Aleksi Heimosalmi (Lenni Hämeenaho, Will Graber) pp

56.19 5–1 Veli-Matti Viittasmäki (Patrik Virta, Niko Ojamäki)