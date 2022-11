Yle Sporten sänder: Inleds VM med en rivstart? Njaa, snarare turneringens sämsta match – men med mycket på spel

Ett hett omdebatterat fotbolls-VM startar – med en match som få pratar om. Sett till världsrankningen är det snarare hela turneringens sämsta match när Qatar möter Ecuador. Men insatserna är skyhöga.

Qatar–Ecuador

Fotbolls-VM, Grupp A, Al-Bayt-stadion, Al Khor.

Avspark: Klockan 18.00, TV2 och Yle Arenan.

Kommentator: Christoffer Herberts.

Samtalsämnet: VM-månadens mest mediokra?

”Det var smart att lägga den här matchen först, enda sättet att få någon att titta på den”, konstaterade någon fotbollscyniker och visst ligger det ett korn av sanning i citatet.

64 matcher ska spelas i årets VM. Och sett till de deltagande ländernas världsrankning är det här den allra sämsta på pappret. Jo, Qatar är regerande asiatiska mästare och Ecuador övertygade i kvalet i Sydamerika, men några glamorösa fotbollsnationer handlar det inte om.

Bäst och sämst i gruppspelet: VM:s sämsta matcher sett till världsrankningen: Sö 20.11 kl. 18: Qatar (50)–Ecuador (44)

Lö 26.11 kl. 15: Polen (26)–Saudiarabien (51)

Må 28.11 kl. 15: Sydkorea (28)–Ghana (61) VM:s bästa matcher sett till världsrankningen: Lö 26.11 kl. 18: Frankrike (4)–Danmark (10)

Må 28.11 kl. 18: Brasilien (1)–Schweiz (15)

To 1.12 kl. 17: Kroatien (12)–Belgien (2)

Den högsta VM-kvaliteten saknas kanske, men insatserna är desto högre. Hur viktig matchen är för resten av gruppspelet går inte att komma ifrån.

Förlust här och VM är en uppförsbacke innan turneringen knappt har startat. Seger väcker däremot alla drömmar om att ställa till något mot gruppens övriga lag, ett instabilt Holland och ett Senegal som saknar sin skadade världsstjärna Sadio Mané.

VM-historien: Värdglans i premiären

Från 1974 till 2002 var det den regerande mästaren som spelade öppningsmatchen i VM (påfallande ofta med magert resultat).

Men 2006 ändrades systemet så att värdlandet i stället fick starta och också i år blev det arrangörerna som spelar den första matchen.

Värdarna har klarat sig väldigt bra, bara Sydafrika 2010 fick nöja sig med kryss, resten har vunnit.

Premiärerna sedan 2006: 2006, München: Tyskland–Costa Rica 4–2

2010, Johannesburg: Sydafrika–Mexiko 1–1

2014, Sao Paulo: Brasilien–Kroatien 3–1

2018, Moskva: Ryssland–Saudiarabien 5–0

Också före -74 spelade värdlandet allt som oftast i premiären, och arrangörernas totalsaldo är strålande: nio segrar och en oavgjord på tio matcher.

Nu hör det till sak att Qatar är den minst meriterade värden hittills. Bryts värdländernas premiärmagi?

Qatars läge: Hur hanteras pressen?

Yle Sportens man på plats i Doha vittnar om rusning vid biljettluckorna. De ströplatser som denna gång faktiskt funnits lediga har snabbt gått åt under dagarna innan avspark. Om någon trott något annat: Det blir fullsatt och högljutt under VM, inte minst när värdlandet spelar.

Frågan är relevant: Hur klarar hemmaspelarna av pressen?

Qatar har laddat för VM sedan 2010 då landet fick värdskapet. När Qatar gick till final i hemma-VM i handboll 2015 var 3 av 17 spelare födda i Qatar och 5 hade gjort landskamper för andra länder. Men att sköta fotbollen på samma sätt satte Fifa stopp för.

Det här är en trupp född eller fotbollsfostrad i Qatar. Alla spelare i öppningselvan har flyttat till landet innan de fyllt 20, några importerade färdiga stjärnor finns inte i laget. Hela truppen håller till i den qatariska ligan, och det här blir ojämförligt karriärens största match.

Kan bli för mycket för spelarna – eller så flyger de fram i eufori.

Ecuadors läge: Talang ska bli poäng

Siktar på inget mindre än nationens största fotbollsframgång. Ecuador har aldrig tagit medalj i Sydamerikas mästerskap Copa America, men 2019 vann landet världsdelens U20-mästerskap.

Spelarna från det laget slussades in i A-landslaget under det sydamerikanska VM-kvalet där Ecuador var yngst av alla lag, och det är nu den truppen som får hela Ecuador att drömma om att för första gången ta sig in bland de åtta bästa i VM.

Bildtext Ecuadors mittfältare Moisés Caicedo är en av premiärens yngsta och klart mest intressanta spelare. Bild: IMAGO/Uwe Kraft/ All Over Press Moisés Caicedo

Brightons mittfältsmotor Moisés Caicedo (22), Leverkusens backklippa Piero Hincapié (20) och Valladolids ytter Gonzalo Plata (22) är exempel på storlöften med höga förväntningar på axlarna. Nu gäller det att omvandla talangen till poäng. VM-premiären är ofrånkomligen en nyckelmatch.

Håll koll på: Qatars superduo på topp

Det som får värdlandet att tro att allt är möjligt är guldet i asiatiska mästerskapen för tre år sedan. En titel som dessutom togs på fiendemark, hemma hos arga rivalen Förenade Arabemiraten.

Qatar imponerade då stort med 19–1 i målskillnad och övertygande segrar mot både Sydkorea i semi och Japan i final. De stora hjältarna fanns längst fram, och det är mot dem blickarna riktas också i kväll.

Almoez Ali gjorde då 9 mål på 7 matcher, medan kollegan Akram Alif spelade fram till hela 10 fullträffar. Två av Asiens allra bästa spelare har sedan dess hållit till hemma i Qatar, men det skulle inte förvåna om europeiska ligor snart kallar. Men först ska det bli VM-succé, är planen.

Kommentatorns tips: Hemmahistorien hostar till

Falska nyheter som snurrat på sociala medier har redan berättat att Qatar mutat till sig en 1-0-seger, med målet i andra halvlek.

Och visst, det kan mycket väl sluta exakt så, vilket skulle ge världens fotbollscyniker något att tala om.

Men klart mer realistiskt är att det mer spännande, skickliga och talangfulla laget vinner: Ecuador.

Vi säger så. VM-värdarnas historiska premiärsvit bryts och de långväga gästerna tar tre poäng. 1–0 till ”El Tricolor”.