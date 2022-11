Yles elavbrottsövning i Böle lyckades – “Viktigt för Yle att förbereda sig för krislägen av alla slag”

I Yles lokaler i Böle genomfördes under måndagen 21.11 en övning i form av ett planerat elavbrott. Bolagets lokaler kopplades från det nationella elnätet under två timmar. Under övningen använde Yle egen reservkraft.

Övningen gick bra och hade inte något större inverkan på Yles verksamhet.

“Det är viktigt för Yle att förbereda sig för alla slags krislägen. Målsättningen med övningen var att under kontrollerade former utreda hur ett eventuellt elavbrott inverkar på vår verksamhet. Det är viktigt att öva och på så sätt säkerställer vi att Yles beredskapssystem fungerar som de ska, säger Yles teknologidirektör Janne Yli-Äyhö.