Backman: Vad kan stoppa Saudiarabien från VM 2030? Sponsorerna och pengarna finns i Asien, men ett kappvändande Fifa kan fria till väst

Qatar 2022 – Saudiarabien 2030? Yle Sporten ska åka hem från Qatar och det är dags att blicka framåt. Vad kan stoppa oss från ett nytt problematiskt VM i Mellanöstern? Vårt hopp ligger i Fifas händer.

En vecka i Doha har bara susat förbi i ett virrvarr av färgglada tröjor och euforiska fans.

De bestående intrycken?

Framför allt: Att Qatar fick vad de ville. Karnevalstämning i mängd och massor. Pr-katastrofen som Amnestys Frank Johansson och Bollförbundets ordförande Ari Lahti talade om i A-studio i tisdags gäller närmast västländerna.

Fifa får i större grad sina intäkter genom sponsorer i Asien och många av fansen på plats bryr sig bara om fotbollen. De flesta ute i världen rycker på axlarna för att några västeuropeiska länders kaptener förbjuds bära regnbågsbindlar.

Bindeldebaklet var närmast ett självmål på hemmaplan. Spelarna kritiserades för avsaknad av ryggrad och det tyska förbundet tappade en stor sponsor som följd.

För förbund i resten av världen är det ofta viktigare att Fifa gör ett rekordresultat med VM i Qatar och drar in ungefär 7,5 miljarder euro, vilket är mer än förväntat. Fifa har alltså tjänat fem miljoner per dag, varje dag under den fyraåriga VM-cykeln.

Det betyder mer biståndspengar för fotbollssatsningar runtom i världen. Det betyder att Fifas ordförande Gianni Infantinos popularitet förstärks ute på det breda fältet.

Bildtext Saudiarabien kan spela fotboll, det är viktigt med tanke på 2030. Bild: Clive Brunskill / Getty Images Saudiarabiens herrlandslag i fotboll,VM i fotboll 2022,fotboll,fotbollspelare herrar,Salem Al-Dawsari

Har avrättat 17 personer på två veckor

Domen om Mellanösterns avsaknad av fotbollskunnande och -kultur stämmer heller inte. Saudiarabien chockade en hel fotbollsvärld i tisdags och trycket på läktarna var något av det mäktigaste jag upplevt på en fotbollsarena.

Saudierna vill gärna fortsätta hålla upp trycket på läktarna, gärna på hemmaplan under VM 2030.

– Det är utmanande, men skulle sätta oss på kartan. Vi måste ta upp kampen med de stora pojkarna. Önska oss lycka till! sa supportern Arwa Ashkandi till Yle Sporten.

Värdskapet för 2030 bestäms om två år och Saudiarabien förväntas lämna in en gemensam ansökan tillsammans med Egypten och Grekland tätt efter VM-finalen den 18 december.

Vad kan stoppa oss från ett nytt problematiskt mästerskap i Mellanöstern? Bisarrt nog får vi hoppas på en ny kappvändning inom Fifa

Tisdagens sensationella seger ger budet en ny tyngd. Saudiarabien har nått en ny sorts sportslig legitimitet, som Qatar saknar. Qatarierna gjorde bort sig mot Ecuador och stora läktardelar gapade tomma under andra halvlek då hemmafansen fick nog.

Grannländerna har ändå mycket gemensamt, som problem med mänskliga rättigheter.

Samtidigt som de saudiska spelarna laddade för VM-premiären passade regimen på att avrätta 17 personer, många för drogbrott, samtliga för icke-våldsamma förseelser.

Det så kallade kafalasystemet, som utnyttjar migrantarbetare, är också utbrett i Saudiarabien.

Vad kan stoppa oss från ett nytt problematiskt mästerskap i Mellanöstern? Bisarrt nog får vi hoppas på en ny kappvändning inom Fifa.

Infantinos galna babbel på presskonferensen inför VM-starten skapade stora rubriker. En mening som inte fick värst mycket synlighet är väldigt viktig i sammanhanget:

– Om ni vill kritisera så ska ni inte vända er till spelare eller tränare. Ni kan korsfästa mig, därför är jag här. Kritisera ingen annan. Kritisera inte Qatar, sa Infantino.

Infantino har följt i sin landsman Sepp Blatters fotspår. Han försvarar Fifas beslut till sitt sista andetag, oavsett hur moraliskt problematiskt och skenheligt det ser ut. Förhållandesättet verkar komma med ordförandeposten.

Det är först senare som sanningen sipprar fram. Inför VM berättade Blatter vad han ”egentligen” tycker om VM, om man väljer att lita på hans ord.

Frierier mot väst att vänta

En lågoddsare är att Infantino härnäst tänker fria till väst. VM kommer att ordnas i USA, Mexiko och Kanada 2026 och då är regnbågsbindlar mindre problematiska.

Vi måste också minnas att VM i Qatar och Rysslands var beslut som togs innan Infantino intog Fifa-tronen. Han ärvde mästerskapen, med resten av Fifas smutsbyk.

Ari Lahti talar gärna varmt om alla positiva ändringar som inträffat under Infantinos tid vid posten. Fifa har nya regler om öppenhet och krav på kommande värdnationer.

I dokumentet står det klart och tydligt att VM ska ordnas i enlighet med mänskliga rättigheter. Det ställs också krav på att arbetarna ska behandlas skäligt. En oberoende granskningskommitté ska bestämma om potentiella värdnationer fyller kraven, annars kan de underkännas.

Bildtext Gianni Infantino har trivits med problematiska personer. Till vänster Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman, till höger Rysslands härskare Vladimir Putin. Bild: ullstein bild/ All Over Press Gianni Infantino

Trion ledd av USA tilldelades VM under det nya Fifa, då bland andra Marocko nobbades.

Det som talar mot bestående ändring är att Förenade arabemiraten – där kafalasystemet också är utbrett – tilldelades klubblags-VM efter regeländringarna.

Infantino, som förra veckan sa att VM till och med kan ordnas i Nordkorea, trivs också tillsammans med Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman och satt bredvid honom på VM-premiären.

Det är givetvis inte Infantino som beslutar var VM hamnar, men man ska inte underskatta ordförandens inflytande inom organisationen. Efter Infantinos övertagande har han ökat sin makt genom att sparka kritiker och tillsätta lojala personer inom olika kommittéer.

De kommande åren får vi se. Då får Fifa visa sina kort och vi får se hur mörk idrottens framtid ser ut.

Jari Litmanen i arabisk huvudbonad

Medan vi pekar fingrar och kritiserar är det också bra att känna till västvärldens ansvar för det som händer.

Kafalasystemet är en brittisk exportvara under landets kolonialtid och Finland öppnade en ny ambassad i Doha i fjol. Vi vill gärna stärka våra handelsband med landet.

Vi ska också minnas Jari Litmanen tala varmt om Qatar i arabisk huvudbonad då vi kritiserar de europeiska kaptenerna för att ett regnbågsarmband inte var värt ett gult kort.

Litmanen förstår fortfarande inte att han hjälpt Qatar i landets sporttvättsmission.

Danmark, som under VM inte fick bära träningströjor med texten ”mänskliga rättigheter för alla”, bidrog till den negativa utvecklingen genom att rösta på Sepp Blatter i Fifas ordförandeval 1998 och på Michel Platini i Uefas ordförandeval 2007.

Båda gångerna hette motkandidaten Lennart Johansson och han kampanjerade för en ren fotbollsvärld.

De kommande åren är det ändå sundare vindar som blåser inom idrottsvärlden.

Dam-VM i fotboll går nästa år i Australien/Nya Zeeland. Sommar-OS 2024 ordnas i Paris, vinter-OS 2026 i Milano, herr-VM 2026 i Nordamerika och sommar-OS 2028 i Los Angeles. Japan och USA slåss om vinter-OS 2030 (förloraren lär få spelen 2034) och sommar-OS 2032 går i Brisbane.

Det finns fortfarande hopp om att demokratiska värderingar kan få större genomslag och synlighet inom idrotten.