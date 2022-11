Vekka Group om kritiken mot Vasas kollektivtrafik: ”Vi är en ansvarsfull och pålitlig operatör”

Vasas kollektivtrafik har fått mycket kritik under hösten. Enligt nya operatören Vekka Group samlar man in all respons och gör nödvändiga ändringar.

Vasa stad har fått in hundratals responsmeddelanden från kunder som varit missnöjda med servicen. Enligt kunderna håller inte tidtabellerna och bussarna kör fel rutter eller ibland inte alls.

Den nya operatören Vekka Group tog över kollektivtrafiken i Vasa den första juli och bolagets vd Tomi Vasiljev medger att det varit utmanande under hösten.

– Vi har haft många utmaningar här i början, som främst har orsakats av den snabba tidtabellen, konstaterar Vasiljev i ett mejl till Yle Österbotten.

Enligt Vasiljev hade bolaget lite tid att förbereda sig för att ta över verksamheten eftersom bussarna ägs av staden.

– Vi fick tillgång till stadens bussar efter midnatt den första juli, vilket innebar att det blev bara några timmar över att utrusta bussarna. Dessutom fördubblades i praktiken servicenivån för Vasas kollektivtrafik över en natt.

Dessutom påverkas tidtabellerna alltid av yttre faktorer som kan vara svåra att förutse på en ny rutt.

– Flera saker påverkar tidtabellerna, som till exempel övrig trafik, passagerarmängderna, trafikljus, kundernas beteende och så vidare.

– De här sakernas inverkan syns först då man kör i trafiken. Nu pågår den första körsäsongen för de nya tidtabellerna och rutterna.

Ändringar görs då problem uppstår

Vasiljev är tacksam för all respons från kunderna, eftersom det möjliggör att bolaget kan göra nödvändiga ändringar.

– Vi för aktivt diskussioner med staden och åtgärdar utvecklingsobjekt. Vi är en ansvarsfull och pålitlig operatör i Vasa samt i andra städer där vi är verksamma.

I avtalet mellan Vasa stad och Vekka group finns angivet en del straffavgifter ifall bussbolaget missar att sköta en del av sina förpliktelser, som missade rutter eller förseningar på över 15 minuter.

Staden har nyligen skickat en faktura på under 500 euro för månaderna september och oktober.

– Vi har fått en straffavgift av staden och har betalat den, medger Vasiljev.

– Vi strävar efter en god kundbelåtenhet och det är alltid förargligt när sådana här kommer. Vi får inga sanktioner på andra ställen i Finland, så vi kommer att sträva efter det också i Vasaregionen.