Välkommen att fira självständighetsdagen tillsammans med Yle

Efter två undantagsår blir det igen dans under kristallkronorna då man återgår till traditionsenlig Fest på slottet. Följ med självständighetsfestligheterna på Yles tv-kanaler, i radio och på webben.

Självständighetsdagens programutbud kan du se och höra på Yles tv-kanaler, i Yle Vega och Radio Suomi och i Yles webbtjänster.

Efter två undantagsår blir det igen dans under kristallkronorna på presidentens slott då man återgår till traditionsenlig Fest på slottet. På självständighetsdagen i år hedras ett Finland som har tilltro till sig självt. Bland gästerna på slottsbalen finns hälso- och sjukvårdspersonal, personer med ansvar för den övergripande säkerheten, volontärer samt experter som arbetar med framtidens framgångsfaktorer.

Under Fest på slottet-sändningen ser vi också hälsningar till veteranerna och lottorna. Inslagen är inspelade under en särskild mottagning på presidentens slott veckan före självständighetsdagen.

Matilda Gyllenberg, Jonas Blomqvist och Silja Sahlgren-Fodstad refererar Fest på slottet på svenska. Jussi-Pekka Rantanen, Ella Kanninen, Sami Sykkö och Ari Hakahuhta refererar på finska. På Yle Arenan är sändningen tillgänglig även med tolkning till finlandssvenskt teckenspråk.

Feststämning på Yles webbplats och i chatten

Vi följer noga med självständighetsdagens firande på Yles webbplats och i Yle-appen där vi även samlar höjdpunkter från alla våra sändningar.

I samband med Fest på slottet-programmet finns det även i år tid för chat-diskussioner och självständighetsdagshälsningar. Presidentparet gör oss sällskap i chatten för en stund och svarar på frågor från publiken. Finländarnas hälsningar och frågor i chatten läses upp i sändningen på svenska av Nicke Aldén och finska av Kreeta-Maria Kivioja.

Förfest i Yle Vega

6.12 Yle Vega kl. 14-17

På Yle Vegas förfest ser Hannah Norrena och Jukka Isojoki till att du kommer i rätt stämning inför kvällens höjdpunkt, nämligen Festen på slottet. Det blir intervjuer med folk som är på väg till slottet, självständighetsinnehåll och musik med fokus på inhemska artister.

Fest på slottet

6.12 Yle TV1 och Yle Arenan kl. 18.15-22.15

Den traditionella Fest på slottet-sändningen är tillbaka i rutan på Yle TV1 på självständighetsdagen. Under självständighetsdagens festmottagning hos republikens presidentpar ser vi kända finländare och praktfulla dräkter och hör veteranernas tankar om självständigheten. Tittarna har möjlighet att skicka in frågor och kommentarer åt presidentparet under sändningens gång. Matilda Gyllenberg, Jonas Blomqvist och Silja Sahlgren-Fodstad refererar på svenska. Jussi-Pekka Rantanen, Ella Kanninen, Sami Sykkö och Ari Hakahuhta står för referatet på finska.