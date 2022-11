Yle Sporten sänder: Sprintstjärnornas form ett frågetecken då världscupen startar

Finland och Ruka står än en gång som värd för världscupöppningen i de nordiska skidgrenarna. Förväntningarna på hemmaidrottarna är uppskruvade trots att den största stjärnan, Iivo Niskanen, gav återbud på grund av covid.

Kl. 10.55 Sprintkval, damer och herrar

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Matias Strandvall.

Finland, damer: 4 Jasmin Kähärä, 5 Johanna Matintalo, 12 Anne Kyllönen, 14 Katri Lylynperä, 24 Krista Pärmäkoski, 27 Jasmi Joensuu, 35 Maaret Pajunoja, 40 Anni Alakoski, 52 Hilla Niemelä, 54 Amanda Saari, 56 Fanny Kukonlehto.

Finland, herrar: 7 Joni Mäki, 14 Juuso Haarala, 18 Niilo Moilanen, 23 Lauri Vuorinen, 35 Lauri Mannila, 37 Lauri Lepistö, 44 Wiljam Mattila, 48 Verneri Poikonen, 49 Emil Liekari, 50 Juuso Tossavainen, 51 Ike Melnits, 63 Väinö Kotro.

Kl. 10.55 Sprintkval, damer och herrar



Det är mycket nytt då världscupen i längdskidåkning inleds. Ryssland är portat, poängfördelningen har förändrats, damer och herrar åker samma distanser och ikoner som Therese Johaug, Charlotte Kalla och Dario Cologna har slutat.

Favoriter: Nordisk fest på gång?

I de ryska åkarnas frånvaro förväntas de nordiska länderna dominera. Inte minst i tävlingar i klassisk stil. Och som vanligt så känns de norska herrarna och de svenska damerna urstarka.

Johannes Høsflot Klæbo drabbades av en baklårsskada i somras och har inte kunnat träna klassisk stil fulländat sedan dess. Trots det vann han den klassiska milen i det norska genrepet i Beitostölen i lördags. Klæbo skulle inte ställa upp i Ruka om han inte trodde på sina chanser att hävda sig i konkurrensen.

Håll också ögonen uppe för Petters lillebror, Even Northug, som vann sprinten i Beitostölen.

Den svenska sprintdrottningen Jonna Sundling ställer inte upp i Ruka på grund av en seg förkylning. Det gjorde hon inte fjol heller och ändå tog Sveriges damer en dubbelseger då Maja Dahlqvist korsade mållinjen som etta före Johanna Hagström. De två jämte Emma Ribom hör till de största favoriterna i dag.

Finländarna: Nya pallplaceringar i sikte

Den finländska ökenvandringen i sprint är över. Finland tog sina första pallplaceringar i sprint i mannaminne förra världscupsäsongen. Johanna Matintalo var trea under Tour de Ski och Joni Mäki tvåa i Falun.

Båda två har chans att hävda sig i konkurrensen i dag. Mäki var sexa och Matintalo fyra i sprinten i Ruka för ett år sedan.

Två starka sprintkort lämnade dessvärre återbud. Bröderna Olli och Ville Ahonen som har varit i urstark form under försäsongen drabbades av magsjuka.

Kl. 12.10 Nordisk kombination, backe

Kommentator: Mikael Oivo

Finländare: 1 Rasmus Ähtävä, 2 Jesse Pääkkönen, 3 Leevi Mutru, 4 Waltteri Karhumaa, 12 Otto Niittykoski, 22 Arttu Mäkiaho, 30 Eero Hirvonen, 44 Ilkka Herola



Kl. 12.10 Nordisk kombination, backe

Favoriter: Suveräna Riiber jagar 50:e världscupseger

Jarl Magnus Riiber öppnade säsongen på hemmaplan i Beitostölen förra helgen genom att pulverisera motståndet hans landsmän bjöd på. Riiber vann lördagens tävling med över två minuters marginal. På söndagen var segermarginalen ”endast” en minut.

Alla tiders bästa kombinerade idrottare är i form, och endast en deltävlingsseger ifrån att nå milstolpen på 50 segrar i världscupen. Han är redan alla tiders etta i antalet segrar trots att han inte är äldre än 25 år, då han i våras gick om Hannu Manninen med sina 48 segrar.

Träningsförhållandena i mellaneuropa har varit usla, vilket märkts på flera tyskars och österrikares prestationer i träningshoppen i Rukabacken. Namn som Johannes Lamparter och Vinzenz Geiger kan ha svårt att blanda sig in i segerstriden den här gången.

Herrar som förutom Riiber imponerat i sina träningshopp är framför allt japanen Ryota Yamamoto och österrikaren Mario Seidl. I skidspåret har de dessvärre inte klarat av att hålla närapå samma fart som Riiber under tidigare säsonger.

Finländarna: Bättre tävlingsnerver med ny chefstränare?

Efter tio år med Petter Kukkonen har landslaget i nordisk kombination en ny chefstränare i Antti Kuisma. Han var ett naturligt val efter att ha jobbat länge som tränare för juniorlandslaget. Han känner väl alla idrottare i det blåvita landslaget – framför allt sin långtida personliga adept Ilkka Herola.

Kuisma är en betydligt lugnare karaktär än eldsjälen Kukkonen. Förhoppningen är att Kuisma ska kunna ingjuta lugn och tro på sitt eget kunnande i de finländska idrottarna i tävlingssituationer. Bakom Herola finns det flera som haft problem med tävlingsnerverna.

För Finlands främsta kanoner Ilkka Herola och Eero Hirvonen har träningssäsongen gått bra. Herola vann sommar-GP:n i mellaneuropa medan Hirvonen slutade tvåa. Hirvonens hoppande har äntligen börjat fungera bättre igen.

Reglerna beträffande hoppdräkterna har ändrats igen till den här säsongen. Under hösten hade Finland stora bekymmer med att få hoppdräkterna att fungera. Under de senaste veckorna lär landslagets dräktansvariga ha fått läget under kontroll.

Kl. 13.25 Finalpass i sprint, damer och herrar

Kommentatorer: Chriso Vuojärvi och Matias Strandvall



Kl. 13.25 Finalpass i sprint, damer och herrar

Kl. 15.55 Nordisk kombination, längdåkning 5 km

Kommentatorer: Mikael Oivo och Matias Strandvall



Kl. 15.55 Nordisk kombination, längdåkning 5 km

Kl. 17.40 Backhoppning, kval

Kommentator: Mikael Oivo

Finländare: Antti Aalto, Kalle Heikkinen, Henri Kavilo, Niko Kytösaho, Eetu Meriläinen, Jarkko Määttä, Eetu Nousiainen, Vilho Palosaari, Arttu Pohjola, Kasperi Valto