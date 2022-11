NHL-kolumnen: Nu har Thanksgiving talat – kan överraskarna hållas på rätt sida om strecket och flopparna kliva uppåt?

Hittills har det snackats om säsongstart och överraskare på båda sidor om playoffstrecket. Över en natt blir det ändå fråga om ett race på liv och död – enligt ”Thanksgiving-lagen” är 13–14 lag av 16 i praktiken slutspelsklara.

Överraskande säsongsinledningar är också ett av NHL-poddens diskussionsämnen den här gången. Största uppmärksamheten får Florida Panthers och storstjärnan & kaptenen Aleksander Barkovs svajiga start.

Att tacka för höstens skörd är bakgrunden till Thanksgiving-helgdagen som i USA firas den fjärde torsdagen i november genom att äta sig övermätt på kalkon, potatismos och pumpapaj.

Torsdagshelgen har också en lika stark koppling till NHL som murmeldjursdagen (Groundhogday) till vinterns längd. Alla NHL-följare vet att Thanksgiving i stort sett bestämmer vem som kommande vår finns i slutspelet och vem på golfbanan.

När USA frossar i kalkon är den inledande tjurrusningen över, ungefär en fjärdedel av säsongen avklarad och inga matcher spelas på själva helgdagen. Därför är det traditionellt rätt läge för att plocka fram kristallkulan.

Och Thanksgiving-kristallkulan är minsann inget billigt cirkustrick. Varje säsong träffar den rätt med förbluffande säkerhet: närmare 80 procent av lagen som finns ovanför slutspelsstrecket vid Thanksgiving är med i playoff när 82 matcher har spelats.

För den som gillar exakt information: sedan säsongen 2006–2006 har 76,3 procent, av lagen som vid Thanksgiving parkerat på en playoffplats hållit fast vid den.

Då 16 lag går till slutspel, betyder det att två, tre eller ibland fyra gäng sjunker under strecket under återstående trefjärdedelar av säsongen. Omvänt: bara 2–4 lag kliver in i slutspelet från kylan.

Så gott som varje säsong känns det svårt att tro att just det här året inte ska vara annorlunda. Även den här gången.

Topplagen är ”på riktigt”

Senast nu är det dags att sluta vänta på vardagen för New Jersey. Unga Devils har hajpats som ett framtidslag redan i ett par år – nu är framtiden här. Segersviten som tog slut natten mot torsdag var tretton matcher lång.

Redan förra säsongen flög Jesper Bratt, Niko Hischier, Jack Hughes med flera in i offensiv zon och skapade tredje mest målchanser i fem mot fem av alla lag i östra konferensen. Bakom Florida och Toronto. Ifjol gick puckarna ändå inte in och det blev oftast stryk.

Den här säsongen är ”The Bratt Pack” ett år erfarnare, lite kyligare och nu rasslar nätet. Tempohockeyn rymmer inte längre iväg. Tvärtom är Devils östra konferensens svar på Colorado: ingen hänger med i omställningarna.

Devils kanske inte tar hem Metropolitan eller östra konferensen, men en direkt slutspelsplats blir det. Skeptisk? Inget lag som vunnit tretton matcher i sträck har någonsin missat playoff. Glöm misstron.

Bildtext Brad Marchand (till vänster) är borta på grund av skada, men kapten Patrice Bergerons Boston Bruins ångar på trots det. Arkivbild. Bild: Winslow Townson / USA TODAY Sports / AOP Brad Marchand,Patrice Bergeron,Boston Bruins,NHL,ishockey

Boston skulle vara ett lag i problem, med både Brad Marchand och Charlie McAvoy borta på grund av skador när säsongen började. Allt annat – nu är båda dessutom tillbaka i toppform. Och under nya coachen Jim Montgomery spelar Bruins en sprudlande offensiv hockey.

Thanksgiving berättar att Boston leder Atlantic-divisionen med sju poäng, östra konferensen med två poäng och hela ligan med samma två poäng. Vågar slå en överstekt kalkon vad om att Bruins går in i slutspelet som etta från öst.

I väst har den tidigare Bruins-coachen Bruce Cassidy i sin tur fått Vegas Golden Knights att spela vinnande hockey. I svaga Pacific betyder det att Vegas håller sin klara ledning i divisionen utan större problem och kan börja fila på slutspelsformen i all sköns ro.

Fjärde lag att toppa sin division vid Thanksgiving är Dallas. Även Stars kör mot playoff som ett tåg, men kan mycket väl ännu bli förpassad till tvåa i Central av regerande mästarna Colorado. Mästarna från 1999 har ändå sju poäng ner till första Wild card-laget. Slutspel.

Bombsäkra slutspelslag, uträknade VM-resurser och hissgängen

Bakom lagen som firade Thanksgiving i ledningen av sina divisioner finns ett halvt dussin mer eller mindre bombsäkra slutspelslag på rätt sida om playoffstrecket.

Avalanche nämndes redan. Toronto, Carolina, Tampa Bay, Rangers och Calgary kommer att finnas med när playoff kör igång. Rangers och Calgary kanske inte lämnar mycket utrymme till ribban, men allt som gäller är att gå över.

I andra änden finns det också hela elva lag som redan kört sitt playoffrace i väggen. Bara att börja fundera på kontrakt, trejder och på vilka spelare man släpper till VM i maj.

Så här är det: Anaheim, Chicago, Arizona, San José, Vancouver, Ottawa, Columbus, Buffalo, Philadelphia, Montreal och – hör och häpna – Washington spelar inte slutspel.

I Washington och Vancouver har man visserligen ännu inte insett det, men enligt till exempel Hockey Reference-sajtens simuleringar missar såväl Capitals som Canucks playoff med över 83 procents sannolikhet. Ögontestet berättar samma story: Tammerfors eller greenen kallar.

Tio lag är alltså spikade i slutspelet och elva utfrysta. Det betyder att elva lag finns kvar i en blodig kamp om sex playoffbiljetter. Hisslagen.

Av dem är sex för tillfället på rätt sida om strecket: Detroit, Islanders, Winnipeg, Seattle, Kings och Blues. På väg mot semester i maj är vid Thanksgiving Nashville, Edmonton, Minnesota, Florida och Pittsburgh

Bara en säker in-ut-förändring i öst

Florida är laget som ingen makt i världen ska kunna hålla utanför slutspel. En månad före julafton skiljer bara en poäng från en direkt plats i playoff och målskillnaden från sista wild card-biljetten. Panthers skapar mest målchanser i hela ligan och kommer att fixa det här.

Laget som får stryka på foten, åtminstone gällande en direkt slutspelsplats och även första wild card-platsen är Atlantics Thanksgiving-trea, Detroit. Eftersom också Tampa kommer att ta sig förbi Red Wings, får Motor City-gänget sikta på sista wild card-biljetten.

Då är frågan: vilket lag är det åttonde i öst att nå playoff ur trion Detroit, Islanders och Pittsburgh?

Bildtext Fixstjärnan Sidney Crosby i Pittsburgh Penguins är på hugget. Bild: Brian Fluharty-USA TODAY Sports Sidney Crosby,ishockey,ishockey herrar,NHL

Sidney Crosby är grym igen, Jevgeni Malkin har en poäng/match-automaten inställd, målvaktsduon Jarry–DeSmith spelar på tillräcklig nivå och coachen Mike Sullivan är en av de bästa i ligan. Penguins stiger in – överpresterande Detroit och Islanders spelar inte playoff.

Undertecknad tippar alltså att två lag av åtta byts ut i öst: Florida och Pittsburgh in, Detroit och Islanders ut.

Mycket nytt på västfronten

Västra konferensen bjuder på större skalv.

I Pacific bara måste Edmonton med superduon McDavid-Draisaitl ta in sig i playoff. Men där det känns totalt säkert att Florida i öst fixar sina utmaningar utan större problem, dansar Oilers på en knivsegg.

Edmonton är så totalt handlingsförlamat utan sina superstjärnor att skador kan förstöra allt. Speciellt som den tilltänkta förstakeepern Jack Campbell är ligans osäkraste burväktare.

Tur då att Pacific är ligans sämsta division – Oilers gör Vegas och Calgary sällskap till playoff.

De övriga fem slutspelslagen från väst kommer från Central – ligans officiella getingbo.

Colorado och Dallas spelar som konstaterat slutspel, ingen fråga om det. Bakom dem blir det en blodig kamp mellan fyra jämna lag om de tre fria playoffbiljetterna.

Vid Thanksgiving sitter Winnipeg på en direkt slutspelsplats, medan Minnesota och Nashville just nu ser ut som resurser för VM-lagen. St. Louis är inne via wild card.

Skribenten tippar trots allt att Winnipeg till slut missar festen. Där de övriga kandidaterna ännu inte riktigt fått utdelning, så vinner Jets alltför ofta på sätt som känns slumpartade. Brukar inte hålla i längden.

Bildtext Edmonton Oilers är på väg mot slutspelet, medan Winnipeg Jets och Brad Lambert missar, anser kolumnist Anders Nordenswan. Bild: James Carey Lauder-USA TODAY Sports/All Over Press NHL,Winnipeg Jets,Brad Lambert

Att tippa vilket lag som till slut är trea i Central är ett verkligt lotteri, men däremot vågar undertecknad sticka ut hakan och lyfta tre potentiellt kompakta paket till slutspelslag: St. Louis, Minnesota och Nashville.

Summa summarum för västra konferensen: överraskaren Seattle, halvfärdiga Los Angeles och mysteriet Winnipeg tappar sina slutspelsplatser. Edmonton, Minnesota och Nashville jobbar sig in.

Alltså en säsong där sammanlagt hela fem slutspelslag, eller 31,25 procent, byts ut och Thanksgiving-myten krackelerar ordentligt.

Det skulle ändå inte vara första gången som kalkonslukardagen får sista ordet.

Tack för att du läste.

Källor: nhl.com, naturalstattrick.com, hockey-reference.com