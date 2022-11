Energikris i repris – det som förblev efter oljekrisen på 1970-talet var sänkt hastighetsbegränsning

Startskottet för oljekrisen 1973 var oktoberkriget mellan Egypten och Syrien mot Israel. Oljan blev ett ekonomiskt vapen. Världen och Finland har alltså varit här förr, och klarat av det.

Den första oljekrisen pågick i Finland från december 1973 till maj 1974. Finländare var tvungna att spara energi och krisen syntes i vardagen. Låter det bekant?

Enligt professor Peter Lund vid Aalto Universitetet finns det flera likheter med energikriserna då och energikrisen nu.

– I båda fallen talar vi om energins betydelse för samhället, även om oljans andel är en annan i dagens energiproduktion. I synnerhet frågan om energibesparing, det var mycket samma åtgärder som nu. Sen var det samma typ av informationskampanjer som nu, men då var det mera i papper och via televisionen. De grundläggande mekanismerna är väldigt lika nu som de var på 70-talet.

Den största skillnaden mellan energikrisen då och energikrisen nu, är att oljan från Sovjetunionen underlättade situationen för Finland på 1970-talet.

– Finland och Sovjetunionen hade bilaterala avtal om oljan, vilket tryggade åtkomsten till olja i Finland till en viss del. Såklart, den såldes enligt dagspris vilket ledde till att priset steg och man var tvungen att spara på oljan för att ha råd med den. Det fanns alltid risken att det skulle ta slut.

I december 1973 presenterade regeringen ett sparprogram där exempelvis inomhustemperaturen sänktes, belysningen längs motorvägar släcktes och den allmänna hastighetsbegränsningen sänktes till 80 km i timmen. Enligt Lund syntes det tydligt i vardagen.

– Man gav direkta anvisningar till hushåll att sänka temperaturen inne till 20 grader, lite samma som man nu talar om. Om vi ser på mer politiska nivåer så 1977-1978 fick Finland det första energipolitiska programmet, man började tala om energipolitiken för första gången egentligen.

Bildtext Peter Lund är medlem i Finlands Klimatpanel och professor vid Aalto Universitet. Bild: Tanja Heino / Yle professorer

Finland lärde sig till viss mån av sina misstag

Trots att oljekrisen på 70-talet nu är historia, tog Finland efter den steg framåt i såväl sin energipolitik som sin beredskap för framtida oljekriser.

– Idag har vi relativt stora oljereserver i landet, vi har en sju till åtta månaders reserver av olja gentemot på kontinenten i Europa där länder har för tre månader. På oljesidan lärde sig Finland av oljekrisens följder, men man glömde se till att det även finns reserver av elektricitet.

Oljekriserna under 1970-talet mynnade ut då oljemarknaden stabiliserades och nya alternativ till olja togs i bruk under. Samhället gick vidare. Världen och Finland har alltså varit i samma situation som nu, för nästan 50 år sedan. Enligt Lund hade energikrisen blivit ett minne blått redan under 1980-talet.

– Priset på oljan började komma nedåt och vi kom så småningom in i ett normalt läge. Sen glömde man egentligen de lärdomar som kom från oljekrisen. Men jag tror att den lite äldre generationen som nu upplever det här igen, minns vad som hände då vilket gör det möjligt att reflektera hur man gjorde då och hur vi ska agera nu.

Märktes det av i vardagen?

– Gatubelysningen började fungera igen och så vidare men man iakttog inte det så mycket. Det som förblev från oljekrisen var hastighetsbegränsningen 80 km på landsvägarna under vintermånaderna. Orsaken till det var att man märkte att olyckorna blev färre, vilket då hade en positiv inverkan.

För att återgå till energikrisen idag är Lund hoppfull att vi, som på 70-talet, tar oss igenom krisen.

– Vi vet att nästa år och vinter ännu är tuff, men sen när vi kommer till 2024 så börjar de åtgärder som görs bita. 2024 ska vi ha ersatt all rysk energi i praktiken i Europa vilket börjar normalisera läget.

Om du har minnen av krisen på 1970-talet, kan du delta i Svenska Litteratursällskapets insamling och berätta vad du minns. Hur reagerade man i samhället på sparkampanjerna? Gick drömmen om en egen simbassäng i kras?

Du hittar insamlingen här.