Nederländerna kom undan med blotta förskräckelsen – Qatar faller ut historiskt tidigt

Ecuador övertygade rejält och borde ha tagit full pott då laget spelade mot Nederländerna. Istället kryssade lagen viket innebär att allt är öppet inför den sista gången. Det enda som är klart är att Qatar är sämst genom tiderna.

Sex minuter in i matchen gjorde Cody Gakpo mål och förde upp Nederländerna i ledning. Gakpo håller till vardags hus i PSV, i nederlänska Eredivise.

Där har det blivit nio mål och tolv assist på fjorton matcher. I Europa League är motsvarande siffror tre mål och tre assist på fem matcher.

Även om Gakpo gjort storsuccé både i inhemska ligan och i europeiska sammanhang har han aldrig varit lika synlig internationellt som nu.

Två mål på två matcher och båda i avgörande sådana.

Frågan om Gakpo blir VM:s stora sensation återstår att se men på god väg dit är han.

Ecuador imponerade stort

Trots den lovande starten på matchen handlade snacket efter matchen inte om Gakpos framfart.

Sent in i den första halvleken kvitterade Ecuador matchen, trodde de. Pervis Estupinan firade hejvilt efter att ha styrt in Angelo Preciados långskott.

Estupinan förstod ingenting då linjedomaren lyfte flaggan för att teckna offside.

Estupinan noterade inte att lagkamraten Gabriel Porozo stod i vägen för målvakten Andries Noppert och täckte målvaktens syn.

Målet dömdes bort korrekt.

Tidigt in i den andra halvleken fick Estupinan och Ecuador revansch.

Nederländerna fumlade med bollen och Estupinan tog hand om den. Estupinan sköt mot mål och Noppert räddade. Enner Valencia var först på returen och satt in bollen.

Denna gång stod sig målet trots en VAR-granskning.

Ecuador förtjänade tre poäng

Där Nederländerna endast mäktade med två skott i hela matchen var det andra bullar för Ecuador. Femton skott varav ett i stolpen. Nederländska målvakten Noppert räddade flera gånger.

Trots den starka forceringen lyckades Ecuador inte göra fler mål.

Matchen slutade 1–1.

Sent in i matchen kom dessvärre negativa nyheter för Ecuador.

Anfallsstjärnan Enner Valencia skadade sig och byttes ut.

Qatar faller ut på mindre än en vecka

Kampen om de två slutspelsplatserna är het.

Nederländerna och Ecuador har samlat ihop fyra poäng var medan Senegal ligger trea med tre poäng. Gruppens avslutande matcher spelas mellan Ecuador–Senegal och Nederländerna–Qatar.

Senegal behöver vinna mot Ecuador för att ta sig vidare såvida inte Qatar vinner med mer än två mål mot Nederländerna.

Trots nederlaget mot Ecuador är Nederländerna fortsättningsvis favorit att vinna gruppen.

På mindre än en vecka har Qatar åkt ut ur turneringen. Laget som förberett sig för turneringen i tolv år blir historiens sämst presterande värdnation.

Knappast så de förväntade sig att det skulle gå.