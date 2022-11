Johannes Høsflot Klæbo i en klass för sig på herrmilen – Remi Lindholm vurpade och hamnade långt från täten: ”Gjorde spagat och hamnade på rumpan”

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 21.46,1

2. Pål Golberg NOR +20,5

3. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +28,0

4. Calle Halfvarsson SWE +33,1

5. Andrew Musgrave GBR +40,3

6. Erik Valnes NOR +41,4

7. Hans Christer Holund NOR +44,4

8. Janosch Brugger GER +46,0

9. William Poromaa SWE +48,2

10. Mattias Stenshagen NOR +50,7

12. Perttu Hyvärinen FIN + 52,5

18. Lauri Lepistö FIN +1.09,7

23. Markus Vuorela FIN +1.16,7

34. Juuso Haarala FIN +1.28,7

36. Joonas Sarkkinen FIN +1.29,3

38. Niko Anttola FIN +1.29,9

40. Lauri Vuorinen FIN +1.32,2

43. Remi Lindholm FIN +1.34,3