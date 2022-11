Karlsson knäckte Andersson i början av sista varvet – Pärmäkoski stumnade i sista backen och missade pallen

1. Frida Karlsson SWE 49.55,3

2. Ebba Andersson SWE +33,3

3. Tiril Udnes Weng NOR +1.11,6

4. Heidi Weng NOR +1.12,0

5. Silje Theodorsen NOR +1.12,2

6. Rosie Brennan USA +1.12,3

7. Maja Dahlqvist SWE +1.13,9

8. Anne Kjersti Kalvå NOR +1.14,2

9. Krista Pärmäkoski FIN +1.14,5

10. Jessie Diggins USA +1.19,3

--------

12. Kerttu Niskanen FIN +1.27,2

28. Anni Alakoski FIN +4.16,6

32. Johanna Matintalo FIN +5.02,8

39. Hilla Niemelä FIN +7.40,5

40. Eevi-Inkeri Tossavainen FIN +7.45,1

41. Anni Kainulainen FIN +7.47,2