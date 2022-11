Varför märks inte de sänkta råoljepriserna vid bränslepumparna? Ekonom: Priset kommer att röra sig kring två euro under de kommande åren

Det är möjligt att råoljans prisutveckling sänker bensinpriset till under två euro så småningom. Några större prisnedgångar är ändå inte att vänta.

Bränslepriserna har varit rekordhöga i år. I juni kostade en liter bensin över 2,50 euro medan dieselpriset också rörde sig kring samma literpris.

Bränslepriserna har ändå gått ned sedan dess men stannat av vid omkring två euro, trots att världsmarknadspriset på råolja har börjat sjunka.

Rysslands anfallskrig i Ukraina fick priset på råolja att skjuta i höjden i somras. Priset på Brent-råolja nådde sin topp i mitten av juni då ett fat kostade 128 dollar. Ett oljefat rymmer ungefär 159 kilogram liter olja.

I oktober började priset ändå sjunka. Den här veckan var priset på råolja nere i 87 dollar per fat.

Oljepriset sjunker bland annat på grund av Kinas åtstramade coronarestriktioner som minskar bränsleförbrukningen.

Bildtext Bensinen var som dyrast i juni. Bild: Henrietta Hassinen / Yle bränslen,fossila bränslen,Bensinpris,Neste Abp,Esbo,Finno,servicestationer,bensin,Bensinbilar,Bensa,bensinstation,98 e5 fuel,E10 fuel,dieselmotorer,Dieselfordon,dieselolja,dieselbränslen

Flera faktorer påverkar prisutvecklingen

Den här prisutvecklingen har ändå ännu inte märkts av vid bensinpumparna.

Priset för 95E-bensin var i mitten av november i genomsnitt 2,05 euro per liter och priset för en liter diesel 2,24 euro. Det är en klar nedgång från rekordpriserna i juni, men priset sjunker ändå inte i samma takt som priset på råolja.

Lokaltapiolas ekonom Hannu Nummiaro sa i Radio Suomis intervju (på finska) i fredags att det är många andra faktorer utöver råoljepriset som påverkar bränslepriset.

– Råoljan som används i bränsleframställningen är inte den enda råvaran. Distributionsskyldigheten förpliktar också att använda förnybara bränslen, påminner Nummiaro.

Också eurons försvagade ställning i förhållande till dollarn höjer bränslepriserna, eftersom råolja handlas i dollar.

Nummiaro säger ändå att råoljepriset har sjunkit såpass mycket att vi snart kan se förmånligare literpriser vid bensinpumparna.

– Om priset på råolja stannar på den här nivån finns alla förutsättningar för att vi snart börjar närma oss ett literpris på 1,90 eller till och med mindre. Det är fullt möjligt att vi rentav kommer ned till ett literpris på 1,50 euro, säger han.

Två euros literpris det nya normala

Nummiaro anser ändå att det är sannolikt att bensinpriset fortsatt kommer röra sig kring två euro under de kommande åren.

– Vi kommer inte särskilt mycket lägre än så. Under de kommande åren kan vi se priser på två euro och lite under två euro per liter för 95E-bensin, men på längre sikt kommer vi nog att se literpris på över två euro, säger han.

Man borde inte heller sänka priset på bränsle allt för mycket, påminner Nummiaro. Enligt honom måste prisen för fossila bränslen hållas höga för att möjliggöra den så kallade gröna omställningen.

– På längre sikt pågår ändå klimatförändringen, oljan har hela tiden varit för billig eftersom priset inte har inkluderat en avgift för de utsläpp som orsakar klimatförändringen, konstaterar Nummiaro.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Miksi raakaöljyn laskenut hinta ei näy huoltoasemien hinnoissa? Ekonomisti: Lähivuosina pysytään kahden euron tuntumassa skriven av Miina Väisänen. Artikeln översattes till svenska av Josefin Flemmich.