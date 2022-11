Johannes Høsflot Klæbo fullbordade sin superhelg – Remi Lindholm reste sig till tolva: ”Hade vunnit om jag inte vurpat”

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 45.30,6

2. Pål Golberg NOR +0,7

3. Federico Pellegrino ITA +1,3

4. William Poromaa SWE +2,1

5. Martin Löwström Nyenget NOR +2,9

6. Andrew Musgrave GBR +3,7

7. Mattis Stenhagen NOR +4,5

8. Hans Christer Holund NOR +5,5

9. Friedrich Moch GER

…

12. Remi Lindholm FIN +37,6

23. Lauri Lepistö FIN +59,3

25. Niko Anttola FIN +1.15,6

26. Markus Vuorela FIN +1.16,2

28. Arsi Ruuskanen FIN +1.18,5

45. Perttu Hyvärinen FIN +2.55,5