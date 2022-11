Medelåldern för de som föder fortsätter att stiga i Finland – en fjärdedel är över 35 år

Medelåldern för de som föder blir allt högre och efter ett litet uppsving under de senaste åren, ser antalet födda barn ut att minska igen år 2022.

Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat statistik över förlossningar och föderskor i Finland.

Antalet födda barn minskade kontinuerligt sedan 2011, men fick ett uppsving år 2020. År 2021 föddes 49 726 barn i Finland, vilket var 6,6 procent fler än 2020.

Enligt Statistikcentralens preliminära befolkningsuppgifter för 2022 kommer dock antalet födda barn att minska klart i år. Under perioden januari–oktober i år föddes 9,2 procent färre barn jämfört med samma period ifjol.

År 2021 skedde 99,3 procent av förlossningarna på sjukhus. Totalt 119 planerade hemförlossningar ägde rum under fjolåret.

Föderskorna allt äldre i Finland

Länge har medelåldern för de som födde varit runt 30 år, men har stigit något de senaste åren och landade på 31,6 år ifjol. Medelåldern för förstföderskor var 30 år.

På tio år har alltså medelåldern ökat med cirka ett år. Av alla som födde barn var 25,8 procent över 35 år.

”Även om det i många sydeuropeiska länder är fler födslar över 35 år än i Finland, har Finlands andel vuxit snabbare än EU-länderna i genomsnitt de senaste åren”, konstaterar forskningsprofessor Mika Gissler i ett pressmeddelande.

Medelåldern för förstföderskor var högst i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt – 31,1 år – och lägst i Länsi Pohjas sjukvårdsdistrikt – 28 år.

Bildtext År 2021 föddes 49 726 barn i Finland. Bild: Mostphotos/hans engbers spädbarn,babyer,barn (familjemedlemmar),familjer,nativitet

Rökning under graviditeten minskar, andelen överviktiga föderskor ökar

År 2021 rökte 7,9 procent av föderskorna under sin tidiga graviditet. Av alla som rökte under graviditeten slutade 56,4 procent röka under graviditetens första trimester, jämfört med 39,2 procent tio år tidigare.

I fjol var 45,3 procent av alla föderskor överviktiga och 18,4 procent led av fetma.

THL har i sammanhanget definierat fetma på basis av viktindex (BMI).

THL klassificerar någon som överviktig när viktindexet är 25 kg/m² eller mer. En person definieras ha fetma när viktindexet är 30 kg/m² eller mer.

BMI för födande kvinnor har stigit med cirka ett kilo under tio år.

”Fetma orsakar betydande risker under graviditeten. Att vara överviktig före graviditeten ökar risken för graviditetsdiabetes och högt blodtryck. Kejsarsnitt görs också oftare på överviktiga personer”, säger Mika Gissler.