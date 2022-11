Elpriset skjuter i höjden på tisdag – det blåser för lite

Vindkraften har producerat varierande mängder elektricitet i november. I början av månaden producerade de finländska vindmöllorna rekordmycket elektricitet.

De som har börsel kunde då glädja sig åt elpriser på noll cent och tidvis under noll cent.

Under de senaste veckorna har produktionen minskat avsevärt och elpriset låg under stora delar av måndagen kring 40 cent per kilowattimme. På tisdagen väntas spotpriset på el som mest stiga till över 60 cent per kilowattimme.

Måndagens produktion av vindkraft fram till klockan 18 uppgick enligt Fingrid (på finska) till mellan drygt 300 och drygt 500 megawattimmar per timme. Som mest har den finländska vindkraften producerat över 4 000 megawattimmar per timme.

Yles meteorolog Kerttu Kotakorpi säger att det kommer att blåsa ännu mindre än just nu under de närmaste tio dagarna. Orsaken är ett kraftigt högtryck öster om Finland.

Högtryck kan enligt Kotakorpi vara stationära i en vecka eller rentav flera månader.

Högtrycket innebär också att temperaturen i Finland sjunker med några grader. I söder kommer temperaturen att vara något under genomsnittet och i norr något över genomsnittet för årstiden.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle uutisets artikel: Huonoja uutisia pörssisähkön ostajille: Tuuli heikkenee, sää viilenee – tilanne voi jämähtää viikoiksi, sanoo Ylen meteorologi skriven av Antti Parviala.