Gästarbetare med gratisbiljetter skulle fylla arenan i Qatars sista VM-match – trängselkaos uppstod då åskådare stoppades utanför läktarna: ”Ingen släpper in oss”

Ett redan utslaget Qatar skulle avsluta sitt VM mot Holland – och migrantarbetare bjöds in på läktarna. Men många av dem fick inte se matchen.

Delar av läktarna på Al Bayt Stadium stod tomma då matchen mellan Qatar och Holland kickade igång.

Bland annat Sportbladet berättar hur folkmassor började välla in på läktarna och trappor mellan dem då runt tio minuter var spelat. Alla fick inte rum på stadion.

Orsaken var att man delat ut så kallade Hayya-pass, legitimationskort som behövs för att gå på VM-matcher, till migrantarbetare. Dessa skulle få komma och se Qatar spela utan inträdesavgift.

NY Times-journalisten Tariq Panja talade med några indier som tagit sig till arenan – men inte släppts in på läktaren.

– De tog bussen hit i dag då de fick höra att de skulle få se på matchen gratis. Nu är de på arenan utan sittplatser, skriver Panja på Twitter.

Kördes till arenan i bussar

NRK mötte på en folksamling med hundratals migrantarbetare i stadionkorridoren. De hade blivit lovade gratisbiljetter av ett byggföretag.

Säkerhetsvakter vid läktaringångarna ropade däremot att de skulle stiga åt sidan.

– De skickar oss från entré till entré, men ingen släpper in oss. Vart ska jag gå? Ska jag bara ge upp och gå tillbaka? Vi har kommit så långt, förklarar en migrantarbetare för NRK.

Efter att folkmassorna fyllt de 68 000 platserna på arenan blev många kvar i korridorerna. Sportbladet talade med en annan indisk gästarbetare.

– Vi kördes hit i bussar, de sa till oss att bara vi hade Hayya-kortet så skulle vi komma in. Jag kom in under första halvlek, gick ut efter första halvlek för att be och nu förbjuds jag att komma in för att det är fullt.

Holland slog Qatar enkelt med 2–0. Qatar blev det första värdlandet som inte tog en enda poäng.