Samu Haber är programledare för Yles Tävling för ny musik UMK och uppträder i finalen i februari

Yles elavbrottsövning i Böle lyckades – “Viktigt för Yle att förbereda sig för krislägen av alla slag”

I Yles lokaler i Böle genomfördes under måndagen 21.11 en övning i form av ett planerat elavbrott. Bolagets lokaler kopplades från det nationella elnätet under två timmar. Under övningen använde Yle egen reservkraft.