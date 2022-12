Första kvinnliga huvuddomaren, tidstillägg och regnbågsbindlar – åboländska domarproffs tycker till om snackisarna från fotbolls-VM

VM i fotboll är i full gång, och Yle Åboland har bett de två domarproffsen och Pargasborna Mattias Gestranius och Lina Lehtovaara ge sin syn på några av de stora domarsnackisarna från Qatar.

Qatar-VM är kontroversiellt på många sätt. Det ordnas i ett land där mänskliga rättigheter kränks, och migrantarbetare behandlas illa.

Många av matcherna har varit politiskt laddade. Inför matchen mellan Iran och USA tidigare i veckan kom nyhetskanalen CNN med uppgifter om att spelarna i Irans landslag och deras familjer blivit hotade med våld och tortyr.

Mattias Gestranius avslutade tidigare i år sin domarkarriär som innehållit såväl landskamper som stormatcher i Champions League.

Enligt honom är det upp till varje enskild domare att ta ställning till den moraliska biten när det kommer till att döma matcher i Qatar.

– Det är samma beslut som varje spelare och varje förbund måste ta kring att medverka. Det är upp till var och en, säger Gestranius.

Mattias Gestranius har nylingen avslutat sin karriär som elitdomare på de internationella fotbollsplanerna.

Lina Lehtovaara tillhör också landets mest meriterade domare, och har under det gångna året bland annat hunnit med att döma damernas Champions League-final. Hon var också en av 13 domare som dömde dam-EM i somras.

Lehtovaara tror inte att det politiska spelet utanför fotbollsplanen påverkar domarna särskilt mycket.

– Samtidigt måste vi vara medvetna om vissa saker som kan påverka spelarna och matchen. Det är bra att ha bakgrundsinfo, och är man väl förberedd och märker att något är på gång så kan man agera på ett lämpligt sätt, säger hon.

Regnbågsbindlar stoppades med hot om gula kort

Överlag tycker både Gestranius och Lehtovaara att domarstandarden i VM hittills har varit hög.

– I början av VM var man väldigt tydliga med att spelare inte ska hålla fast varandra i straffområdet. Det var mycket på tapeten i de första omgångarna, och det delades ut många straffar. Jag tycker att domarnas linje har haft en effekt, och att situationerna har minskat, säger Gestranius.

Inför en del matcher har några europeiska lagkaptener tänkt bära armbindlar med regnbågsfärger och budskapet ”one love”, som en symbol mot diskriminering. Fifa hotade med att spelarna kunde få gula kort för det här.

Enligt Gestranius är det i princip möjligt för domare att dela ut kort för politiska budskap.

– Fifa bestämmer vad domarna ska göra i Fifas matcher. I spelbestämmelserna så är det möjligt att lägga in en sådan klausul, men jag har ingen aning om något sådant har gjorts i de här fallen.

Enligt Mattias Gestranius så finns det hjälp att få för domarna i matcher som är särskilt heta.

Långa matcher att vänta också i ligafotbollen

En annan stor domarsnackis under de inledande veckorna i Qatar har varit de många tilläggsminuterna i matcherna. I vissa matcher har domarna lagt till över 10 minuter i båda halvlekarna, vilket har förvånat många.

– Det läggs till tid på ett mer rejält sätt nuförtiden. Domarna klockar de spelförstörande momenten med maskning och byten som tar för länge. Redan innan VM såg vi längre tilläggstid i en del Champions League-matcher, säger Gestranius.

Enligt Gestranius finns det klara tecken från både Fifa och Uefa på att det här är framtidens melodi, och något som vi också kan komma att se i de inhemska ligorna inom kort.

Lina Lehtovaara tror att systemet i det långa loppet kan lära spelarna att det inte lönar sig att lägga sig ner på planen eller fira onödigt länge för att vinna tid.

Mattias Gestranius berättar mera om de stora domartrenderna i VM.

Stephanie Frappart blir historisk i VM – men i Finland är chanserna för damdomare få

På torsdag blir Stephanie Frappart historisk som den första kvinnliga huvuddomaren i en VM-match för herrar. Hon kommer att skipa rättvisa i matchen mellan Costa Rica och Tyskland.

– Det här är egentligen inte något som skulle behöva diskuteras. Hör du till de bästa domarna i världen så ska du döma i VM, it's as simple as that, säger Mattias Gestranius.

Lina Lehtovaara hoppas att beslutet kommer att ge damdomare fler chanser att döma matcher på toppnivå.

Lina Lehtovaara har tilldelats riktigt tunga matcher av Uefa i år - hon dömde bland annat damernas Champions League-final i maj.

– Jag är förstås jätteglad för Stephanies del, att hon får vara den första som tar det här steget. Här skulle jag vilja lyfta upp att orsaken till att hon får stå där på torsdag är att det finns många som har stått bakom henne och gett henne möjligheter. Det här skulle vi också kunna bli bättre på i Finland, säger Lehtovaara.

För att döma i stora mästerskap så krävs det att damdomare får döma på så hög nivå som möjligt i hemländerna, säger Lehtovaara.

– Jag hoppas att det här öppnar dörrar för oss här i Finland och i andra länder där damdomare ännu inte fått ta steget till herrligorna.